El nieto 128 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo pudo saber quién era su padre biológico tras 50 años

El reencuentro de Marcos con sus dos hermanos maternos fue posible en 2018, tras décadas de lucha. Su caso había tomado impulso en 2013 a través de una denuncia en el Fondo Permanente de Recompensas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con información que señalaba a un joven como hijo de desaparecidos, apropiado por una persona imputada por delitos de lesa humanidad en Tucumán.

Esos datos fueron entregados a la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal, que inició una investigación, remitió el expediente a la Fiscalía Federal N° 1 y a la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de Tucumán, que a su vez dieron intervención al Juzgado Federal Nro. 1. Así se pudo encontrar a Marcos, quien accedió a realizarse un ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que arrojó como resultado su inclusión con la familia Ramos.

Rosario del Carmen Ramos Rosario del Carmen Ramos con los hijos de su primer matimonio, Elías Ismael y Camilo.

No obstante, debido a la clandestinidad en la que vivían los militantes de la época y la represión ilegal, si bien había indicios de quién podría haber sido su padre, no podía confirmarse, dado que faltaban perfiles e información sobre caídas, secuestros, posibles fugas y encuentros, para determinar la paternidad.

Una de las hipótesis indicaba que Pastor Dante Campos, un militante del PRT-ERP, habría sido pareja de Rosario del Carmen Ramos –también militante del PRT-ERP–, antes de ser secuestrado y desaparecido por el terrorismo de Estado.

Así, se contactó a la hermana menor de Campos, Ilda, quien en 2000 ya había dejado su muestra en el BNDG a instancias de su medio hermano Jesús (ya fallecido), quien había motorizado la búsqueda de Pastor.

Debido a que no se contaba con suficientes familiares de la rama paterna, el BNDG no pudo demostrar la inclusión de Marcos a esa familia, mediante las técnicas hasta entonces utilizadas.

Carlotto Elías Ismael, hijo de Rosario del Carmen Ramos (desaparecida) y medio hermano de Marcos Eduardo Ramos (nieto recuperado 128) junto a Estela de Carlotto.

Gracias a las nuevas tecnologías incorporadas en el BNDG desde 2023, se lograron analizar 2.900 nuevos marcadores genéticos y, finalmente, confirmar el vínculo de Marcos con la familia Campos, sólo a partir del ADN de Ilda, sin necesidad de contar con más familiares para el estudio.

Al momento de su nacimiento, su padre ya se encontraba en la clandestinidad y se presume que no llegó a conocerlo. Posteriormente, fue secuestrado y permanece desaparecido. Lo mismo ocurrió con su madre, Rosario del Carmen Ramos, desaparecida desde noviembre de 1976.