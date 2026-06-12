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🔴Apertura del Mundial 2026 en Canadá EN VIVO: minuto a minuto de la inauguración y show de Alanis Morissette

Apertura del Mundial 2026 en Canadá: minuto a minuto

Apertura del Mundial 2026 en Canadá: minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
Mundial 2026
Canadá

La segunda sede del Mundial 2026 tiene este viernes su presentación oficial, con un espectáculo previo al partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina.

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Canadá vive este viernes un día histórico al inaugurar oficialmente su sede mundialista en el Toronto Stadium antes de medir fuerzas contra Bosnia, en el marco de la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026 tras lo que fue la de México y previo a la de Estados Unidos.

Se trata de la segunda de las tres aparturas que tendrá la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y que se realiza en tres países.

Los seguidores no querrán perderse la música de Michael Bublé y Alanis Morissette, y el debut del seleccionado norteamericano, y por eso son variadas las opciones para seguirlo en vivo desde la Argentina.

Minuto a minuto de la apertura del Mundial 2026 en Canadá

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Empezó el Mundial 2026 en Canadá

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La llegada de Bosnia y Herzegovina al estadio

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Gran ambiente en Canadá para la Apertura del Mundial 2026

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Quiénes cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Canadá

  • Alanis Morissette (quien además de dar su show cantará el himno nacional canadiense)

  • Michael Bublé

  • Alessia Cara

  • Jessie Reyez

  • Elyanna

  • Nora Fatehi

  • Vegedream

  • William Prince

  • Sanjoy

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Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

  • Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
  • DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
  • Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

  • DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
  • DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
  • Flow: Canales 109 y 110.

Telefe:

  • Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
  • Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
  • DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
  • TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).

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A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

El show de Apertura del Mundial 2026 en Toronto Stadium tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia.

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