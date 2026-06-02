Efecto Javier Milei: Argentina quedó entre los diez peores países del mundo en materia de derechos laborales

A nivel global, la CSI encuadra estos resultados en una tendencia más amplia de debilitamiento de los derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos con prácticas autoritarias y por sectores con una elevada concentración de poder económico.

Despidos en el Estado.jpeg

La ofensiva sindical ante la OIT

Frente a este panorama, la CGT y las dos CTA resolvieron llevar el reclamo al plano internacional y presentarán una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan tanto los derechos de los trabajadores como la calidad institucional.

cgt

La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI, con el objetivo de visibilizar la situación argentina en el principal ámbito internacional dedicado a la protección y promoción de los derechos laborales.