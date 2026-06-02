Efecto Javier Milei: Argentina quedó entre los diez peores países del mundo en materia de derechos laborales
Un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó al país en la categoría más crítica de su ranking global tras registrar un fuerte deterioro de las garantías sindicales.
Durante el gobierno de Javier Milei, la Argentina cayó a la categoría más crítica en materia de derechos laborales y quedó entre los diez peores países del mundo en el ranking elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).
El dato surge del Índice Global de Derechos que elabora anualmente la organización sindical internacional, cuya última edición registró un retroceso sostenido del país durante los últimos dos años. Como resultado, la Argentina descendió a la categoría 5, la más baja de la clasificación, luego de haber permanecido previamente en la categoría 3.
Según el informe, se trata de uno de los deterioros más pronunciados detectados por el organismo a nivel mundial. Entre los principales aspectos observados figuran las restricciones al derecho a la protesta, las interferencias en la vida interna de las organizaciones sindicales y la existencia de despidos antisindicales.
El documento también advierte sobre un retroceso general de las garantías laborales, especialmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva, dos pilares fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores.
A nivel global, la CSI encuadra estos resultados en una tendencia más amplia de debilitamiento de los derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos con prácticas autoritarias y por sectores con una elevada concentración de poder económico.
La ofensiva sindical ante la OIT
Frente a este panorama, la CGT y las dos CTA resolvieron llevar el reclamo al plano internacional y presentarán una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.
Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan tanto los derechos de los trabajadores como la calidad institucional.
La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI, con el objetivo de visibilizar la situación argentina en el principal ámbito internacional dedicado a la protección y promoción de los derechos laborales.
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