La Comisión Investigadora del caso $LIBRA envió un cuestionario a Javier Milei: las preguntas
Se trata de preguntas que el Presidente debe responder e indagan sobre su relación directa con la criptoestafa y sus promotores. Todos los detalles.
La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, conformada por la Cámara de Diputados de la Nación, ya remitió a Javier Milei un cuestionario sobre el escandaloso caso, que el Presidente deberá responder por escrito antes del próximo viernes 12 de setiembre.
Son nueve preguntas que los legisladores de la oposición consensuaron en la reunión de la comisión del martes último bajo la presidencia del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Entre otras preguntas, se pide al mandatario que “informe con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, que publicó en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025”.
También se le requiere que aclare si “posee o poseyó cuentas y/o billeteras virtuales (wallets) habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain centralizadas y/o descentralizadas”.
Otros planteos se relacionan con las reuniones, audiencias y comunicaciones que el Presidente mantuvo con los directamente involucrados en la estafa, como Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski, Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh) y cualquier persona relacionada a la criptomoneda, preguntando si de esos encuentros participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Además, la Comisión se convocó para el martes 9 a las 16, en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” de la cámara baja, para cuando citó a varios funcionarios de Gobierno para tomar testimonios sobre el asunto que investiga.
Las personas citadas para el próximo martes son Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y José Massoni, exintegrante de ese organismo, además de la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y el funcionario de la Procuración General de la Nación Luis Villanueva.
Según trascendió, para próximas sesiones de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y una vez conocidos los primeros testimonios y las respuestas de Milei, se citará a la hermana del Presidente y al vocero Manuel Adorni, entre otros funcionarios libertarios de primera línea.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario