La Comisión Investigadora del caso $LIBRA envió un cuestionario a Javier Milei: las preguntas

Además, la Comisión se convocó para el martes 9 a las 16, en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” de la cámara baja, para cuando citó a varios funcionarios de Gobierno para tomar testimonios sobre el asunto que investiga.

Las personas citadas para el próximo martes son Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y José Massoni, exintegrante de ese organismo, además de la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y el funcionario de la Procuración General de la Nación Luis Villanueva.

Según trascendió, para próximas sesiones de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y una vez conocidos los primeros testimonios y las respuestas de Milei, se citará a la hermana del Presidente y al vocero Manuel Adorni, entre otros funcionarios libertarios de primera línea.

karina milei y manuel adorni Karina Milei y Manuel Adorni serán citados próximamente.