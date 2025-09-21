La imagen de Javier Milei por el piso: otra consultora confirma cayó al 39%

Y agregó: "En la encuesta se ve que hay 60% de opiniones negativas, pero el 54% de ese grupo califica la gestión de Milei como 'muy mala'. Del otro lado, del 39% que opina bien, apenas el 7% la califica como 'muy buena'. Esto está empezando a afectar, y fuerte, al núcleo duro de Milei".

La imagen de Javier Milei por el piso: principales preocupaciones de la ciudadanía

La mayor preocupación de los encuestados es la percepción de sueldos e ingresos bajos. El porcentaje de personas que dicen no llegar a fin de mes, o que apenas logran hacerlo, pasó del 29% al 55% en el último año.

Además, 38,4% manifiesta "bronca" y 26,6% incertidumbre. El sentimiento de esperanza se mantiene únicamente dentro del segmento de los mileístas (21%).

"La cuestión se centra en el fondo económico de las cosas. Todo indica que la mayoría de los argentinos cree que este modelo está agotado", concluyó Bacman.