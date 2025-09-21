Insólito: Javier Milei contó en una entrevista cómo es la Sala Conan de la Quinta de Olivos
El mandatario contó que preparó una habitación destinada a obsequios deportivos y artísticos que lleva el nombre de su perro.
Mientras se desploma su imagen a nivel nacional, Javier Milei reveló en una entrevista que en la Quinta de Olivos preparó un salón, al que bautizó "Sala Conan", en honor a su mastín inglés fallecido, para guardar los obsequios que le dan.
"En este momento, mientras doy la entrevista, estoy en una sala que llamamos 'Sala Conan', porque tiene un cuadro de Conan que me regaló un seguidor", contó el mandatario durante una entrevista con Radio Mitre.
El nombre de la sala tiene que ver sobre su estrecho vínculo con su perro, uno de los primeros que tuvo. Tan fuerte era su relación que, tras la muerte del animal, Milei pagó 50 mil dólares para clonarlo: "Acá está Conan. Es de verdad. Es buenito, pero muy territorial. Con humanos no, pero con otros perros sí", explicó.
En este contexto, el mandatario detalló que la habitación tiene reliquias deportivas y obsequios que le dieron desde que asumió, entre los que están: una camiseta de Ubaldo “El Pato” Fillol, uno de sus ídolos futbolísticos; dos camisetas de Lionel Messi; una camiseta de Los Pumas; y otra del polista Adolfo Cambiaso, integrante de La Dolfina y considerado uno de los mejores jugadores de polo del mundo.
Además, Milei mostró una camiseta firmada por el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y develó que posee una casaca de Earvin “Magic” Johnson, histórico base de Los Lakers: "Es más, le digo algo: en esta misma sala tengo dos cascos de fútbol americano de los Los Angeles Rams", detalló.
"Tengo los guantes que me regaló el hijo de Waldo Wolf, que dicen 'Milei' y 'Viva la libertad, carajo'. También la pelota que me regaló Infantino, del Mundial, con mi nombre, y una réplica del botín de Messi hecha con basura reciclable", agregó.
Cabe destacar que Marco Wolff, hijo del exdiputado y funcionario del gobierno de la Ciudad, es arquero y salió campeón de la Copa de Israel en junio de 2024 con el Maccabi Petah Tikva, quien le envió algunos presentes.
