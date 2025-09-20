Sigue desplomándose la imagen de Javier Milei y sube la desaprobación a la gestión libertaria

encuesta evaluacion milei

Por otro lado, un tema sensible y de candente actualidad se disparó como el principal problema para los argentinos: la corrupción, que toca al 52,7% de los encuestados, superando por primera vez y por un amplio margen al desempleo (31,8%) y los altos precios y la inflación (31,2%).

Otros temas preocupantes son la inseguridad, con el 26,3%; el debilitamiento de la democracia y las instituciones (25,5%), la situación económica (25,3%), la impunidad y el sistema judicial (21,6%) y la educación (19,1%).

El informe fue realizado entre el 10 y el 14 de septiembre sobre 5.315 casos y también refleja la decepción con relación a la situación económica que atraviesa el país: el 63% la evalúa como mala, y la mitad de los encuestados siente pesimismo: un 50% cree que la economía del país va a empeorar en los próximos seis meses.

