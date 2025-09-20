Sigue desplomándose la imagen de Javier Milei y sube la desaprobación a la gestión libertaria
Según una encuesta realizada en septiembre, la desaprobación a la imagen presidencial alcanzó en septiembre el 53,7%, mientras que la aprobación cayó a 42,4%.
Las últimas encuestas conocidas dan cuenta del proceso de derrumbe en la consideración pública de la imagen de Javier Milei, aquejado por la crisis económica-financiera que sacude a su gobierno y los hechos de corrupción que involucran a personajes centrales de su gestión.
En concreto, sigue retrocediendo la imagen del Presidente a pocos días de una elección nacional que, si bien es legislativa, tiene al jefe de Estado como eje de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.
Según el relevamiento de Latam Pulse, de la consultora AtlasIntel, en conjunto con Bloomberg, la desaprobación a la imagen presidencial alcanzó en septiembre el 53,7%, mientras que la aprobación cayó a 42,4%. Algo que hasta hace pocos meses parecía inconcebible, sobre todo para el propio Milei.
En cuanto a la evaluación del gobierno libertario, el 49,5% de los consultados lo consideró malo/muy malo, el 33,4% como excelente/bueno, un 16,3% como regular y solo el 0,8% respondió no saber una respuesta concreta.
Por otro lado, un tema sensible y de candente actualidad se disparó como el principal problema para los argentinos: la corrupción, que toca al 52,7% de los encuestados, superando por primera vez y por un amplio margen al desempleo (31,8%) y los altos precios y la inflación (31,2%).
Otros temas preocupantes son la inseguridad, con el 26,3%; el debilitamiento de la democracia y las instituciones (25,5%), la situación económica (25,3%), la impunidad y el sistema judicial (21,6%) y la educación (19,1%).
El informe fue realizado entre el 10 y el 14 de septiembre sobre 5.315 casos y también refleja la decepción con relación a la situación económica que atraviesa el país: el 63% la evalúa como mala, y la mitad de los encuestados siente pesimismo: un 50% cree que la economía del país va a empeorar en los próximos seis meses.
