La insólita declaración del Secretario de Políticas Universitarias sobre los "curros" en las universidades

La situación se volvió aún más incómoda cuando trascendieron comentarios desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde se reveló que Álvarez nunca logró aprobar una materia durante su paso por la universidad y ni siquiera consiguió superar el Ciclo Básico Común (CBC).

El episodio dejó al "Profe" en el centro de un fuerte debate: por un lado, sus declaraciones sin respaldo ponen en duda la seriedad de las denuncias oficiales sobre el sistema universitario; por otro, su historial académico reavivó las críticas sobre su idoneidad para ocupar un cargo de tanta responsabilidad.

Mirá la entrevista completa a Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias de Milei

