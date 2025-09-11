Tras el veto de Javier Milei, Ricardo Gelpi advirtió que la UBA funcionará "en estado crítico"

"Apelaremos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento Universitario", expresó el rector de la UBA acompañado por su vicerrector, Emiliano Yacobitti.

Yacobitti señaló que "está en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público nacional si no tenemos ley de financiamiento y si no tenemos Presupuesto 2026".

decanos veto

Por su parte, el vicerrector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, apuntó durante la reunión que el costo fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario "requería de una inversión del 0,14% del PBI", que consideró "absolutamente marginal" en el escenario global.

"El Presidente de la Nación tenía a su firma la posibilidad de promulgar una ley que para su aplicación requería de una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y que sin comprometer fiscalmente a nuestro Estado, que garantizaba las condiciones mínimas e indispensables para poder llegar a fin de año funcionando con normalidad", señaló el funcionario.