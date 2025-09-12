Diputados: es oficial la convocatoria para rechazar los nuevos vetos de Javier Milei
Los diputados llamaron a votar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que sacaría del default a las universidades nacionales; y el de la Emergencia Pediátrica.
La Cámara de Diputados acordó este viernes llamar a una sesión especial para el miércoles que viene con el fin de debatir y potencialmente rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.
Con el apoyo de 31 diputados, la agenda convenida incluye además el tratamiento de la creación de una comisión investigadora. Se espera que la sesión comience a las 13 del miércoles 17 de septiembre, informó el sitio Ámbito Financiero.
El acuerdo fue alcanzado por miembros de cuatro bloques parlamentarios: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Pero durante la sesión necesitarán que se sumen los votos del Frente de Izquierda, de radicales y peronistas no contenidos dentro de otros espacios.
Se espera que Diputados vote a favor de rechazar los vetos de Javier Milei, para lo cual harán falta 172 votos (dos tercios de la Cámara baja) y luego los temas pasarán al Senado, donde la oposición tiene una mayoría firme.
En cambio, la alianza oficialista de La Libertad Avanza y el PRO necesitarán también del radicalismo y los bloques de partidos provinciales para lograr los 87 votos que le impidan a la oposición llegar a ese 172.
La Ley de Emergencia Pediátrica iniciativa implicaba una recomposición salarial para el personal de centros médicos como el Hospital Garrahan, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año.
Había sido sancionado en el Senado el 22 de agosto pasado con 62 votos a favor y apenas ocho rechazos de senadores libertarios y macristas.
En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, contemplaba la actualización automática de salarios según la inflación, fondos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un aumento progresivo de la inversión estatal en educación, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
