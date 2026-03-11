MinutoUno

La Justicia rechazó el amparo presentado por la CGT contra la Reforma Laboral

Política

La central obrera había planteado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 que algunos puntos de la ley ya aprobada son inconstitucionales.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó este miércoles el recurso de amparo que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) por considerar que son inconstitucionales ciertos puntos de la Reforma Laboral que fue aprobada el mes pasado en el Congreso.

Nota en desarrollo.-

