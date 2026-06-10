Manuel Adorni confirmó la presentación de su declaración jurada: "En negro como todos los argentinos"

La confirmación de la declaración jurada coincide con información clave que trascendió durante la jornada de este miércoles respecto a los movimientos impositivos de su entorno más íntimo.

Según se conoció, el funcionario, en conjunto con su esposa, tomó la decisión de regularizar su situación frente al fisco recientemente. Para ello, la pareja se adhirió al régimen simplificado de Ganancias, una de las principales herramientas que habilitó la denominada ley de Inocencia Fiscal impulsada por la actual administración para incentivar la declaración de capitales no registrados.

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Los argumentos de Manuel Adorni: 25 años en el sector privado, "ahorros en negro" y el caos de la transición

Al explicar los motivos del retraso en la presentación de su Declaración Jurada de Inicio Patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario esgrimió una serie de justificaciones centradas en su pasado laboral y el complejo contexto en el que asumió su cargo en diciembre de 2023:

Trayectoria en el sector privado: Remarcó que tanto él como su esposa trabajaron más de 25 años exclusivamente en el ámbito privado —donde ella continúa desempeñándose hasta el día de hoy— y que sus bienes son el resultado de toda una vida de trabajo.

Ahorro informal como regla general: Adorni justificó la falta de registro previo de sus fondos apelando a una práctica común en el país: "Toda la vida por supuesto ahorramos, lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó.

El salto abrupto a la función pública: Explicó que Javier Milei lo convocó "prácticamente de un día para el otro" a fines de 2023, en un escenario de extrema urgencia nacional.

Prioridades en la crisis: El vocero señaló que la demora administrativa se debió a que los primeros meses de gestión demandaron una atención total frente a una realidad crítica: "Entrábamos en un barco que estaba chocándose contra la hiperinflación, con 2.000 puntos de riesgo país, 60% de pobreza y la bomba de las LELIC", argumentó para contextualizar el retraso en la confección de su "foja cero" patrimonial, la cual terminó realizando él mismo de forma manual.

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