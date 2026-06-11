Qué decía Manuel Adorni sobre la posibilidad de invertir en Bitcoin antes de ser funcionario
Después de casi tres meses de demora, finalmente Manuel Adorni intentó explicar su repentino enriquecimiento pero dejó más dudas que certezas.
Después de repetir hasta el hartazgo que "todo lo que tiene que estar declarado, está en mis declaraciones juradas", Manuel Adorni reconoció que sus presentaciones tenían "un error" y que se había olvidado de declarar más de medio millón de dólares ahorrados "en negro" entre inversiones en Bitcoin y dinero que "se encontró" junto al hermano en un placard tras la muerte de su padre.
Las repercusiones por las insólita explicaciones a su súbita riqueza inundan por estas horas las redes sociales y apuntan entre lo inverosímil de la justificación como también contra la soltura con la que, uno de los hombres más fuertes del gobierno de Javier Milei, reconoció ser un evasor.
Sin embargo, antes de desembarcar en la Casa Rosada Adorni ya hacía gala de su voluntad a evadir el fisco. Un viejo video que publicó en su momento en sus redes Adorni recomendaba invertir en Bitcoin. Sin embargo no lo hacía por la perspectiva futura de obtener ganancias sino por la posibilidad de evadir y escapar al control estatal.
En 2021, cuando era columnista de economía en Radio Rivadavia, Adorni daba consejos para evadir al fisco: "el bitcoin llegó a valer 40 mil dólares y fue la mejor inversión en 2020. En 2020 el Bitcoin sumó 330% de aumento. ¿Qué es el Bitcoin? Es una moneda virtual por lo tanto no tiene papel, no la podemos tener en la billetera, sino en una billetera virtual en lo que se llama nube, o sea internet. Tiene la ventaja de que es anónima, de que nadie te puede perseguir las transferencias y que los Estados no pueden seguirle los movimientos ni perseguirlos. Así que la verdad es una muy buena opción".
Sobre su meteórico enriquecimiento Adorni aseguró que es anterior a su llegada a la función pública y desglosó: “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos 200 mil dólares y ganamos 300 mil dólares″.
Y detalló: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario