Qué decía Manuel Adorni sobre la posibilidad de invertir en Bitcoin antes de ser funcionario

adorni bitcoin

Sobre su meteórico enriquecimiento Adorni aseguró que es anterior a su llegada a la función pública y desglosó: “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos 200 mil dólares y ganamos 300 mil dólares″.

Y detalló: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.