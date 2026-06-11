Manuel Adorni dice que tuvo un pendrive con medio millón de dólares guardado por años: "Era un trofeo"

La declaración no tardó en generar debate. Mientras que en el entorno de los inversores tecnológicos se entiende el almacenamiento en billeteras frías (dispositivos USB como Ledger o Trezor) como la forma más segura de proteger activos de hackeos, en el plano político la justificación alimentó las críticas de la oposición.

Para sus detractores, la romántica idea de conservar un "trofeo de colección" fue leída como una ingeniosa excusa para maquillar el hecho de haber mantenido medio millón de dólares fuera del radar del fisco durante casi una década.

La versión de Manuel Adorni sobre sus primeras inversiones

Según el relato del propio funcionario, los primeros fondos de relevancia económica no provinieron de la actividad financiera formal, sino de una situación familiar imprevista a principios de siglo: un hallazgo, como si fuese un tesoro escondido.

"Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento", relató el jefe de Gabinete.