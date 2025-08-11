La Libertad Avanza humilla al PRO: Karina Milei vetó una candidata de Mauricio Macri
La claudicación es total. Como parte de las condiciones impuestas al macrismo para ir juntos en la Ciudad de Buenos Aires, LLA se quedó con la última palabra a la hora de definir los nombres que integrarán la lista de candidatos.
El gobierno de Javier Milei firmó la semana pasada el certificado de defunción del PRO. No contento con eso sigue sometiendo al macrismo a una humillación tras otra. Luego de imponerles a los candidatos del PRO usar el buzo violeta, color característico de La Libertad Avanza (LLA), en la foto para oficializar el acuerdo electoral en provincia de Buenos Aires, ahora Karina Milei volvió a humillar a Mauricio Macri.
Lo hizo al vetar el nombre que el líder del PRO postuló para integrar la lista de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. Para alcanzar un acuerdo electoral en el bastión fuerte del macrismo, el PRO, que terminó tercero en las Legislativas locales, bajó todas las banderas.
Aceptó que el frente de llame "Alianza La Libertad Avanza", aceptó que la boleta sea de color violeta sin vestigio alguno del clásico amarillo del macrismo, aceptó poner apenas dos candidato "entrables" recién en el 5° y 6° lugar de la lista y aceptó otorgarle a Karina Milei poder de veto a la hora de designar esos dos candidatos.
Y la Secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei hizo uso este lunes de ese poder de veto. Karina ya le bajó el pulgar a Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura y dirigente cercana al ex presidente Mauricio Macri.
De la Torre es abogada, actual consejera del Consejo de la Magistratura y dirigente del PRO. Fue además subdirectora de la ex AFIP durante la gestión de Cambiemos. Según adelantaron fuentes del gobierno libertario a La Nación, "De la Torre no pasa; no va a ser candidata".
La impugnación de la candidata se debería al cruce que protagonizó en enero pasado con una de las cuentas de redes sociales atribuidas a Santiago Caputo. Después de que se filtrara una lista de empresarios cercanos al kirchnerismo que supuestamente habrían sido protegidos por Cambiemos, De la Torre apuró al asesor presidencial: "Si sos macho, salí con nombre y apellido".
La negociación entre Macri y Karina Milei dejó al PRO con apenas dos lugares "entrables" en la lista porteña. Los nombres no fueron confirmados oficialmente, pero el otro candidato del macrismo sería Fernando de Andreis, asesor estratégico de Jorge Macri y ex secretario general de la Presidencia.
Aunque De Andreis también fue crítico del Gobierno en redes, especialmente de lo que consideró un maltrato hacia la figura de Macri, su candidatura no fue cuestionada hasta el momento desde LLA. Tras el veto a De la Torre, el PRO aún no definió quién podría ocupar su lugar que, de todas maneras, deberá ser aprobado finalmente por Karina.
