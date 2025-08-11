La Libertad Avanza humilla al PRO: Karina Milei vetó una candidata de Mauricio Macri

karina milei Karina Milei

La impugnación de la candidata se debería al cruce que protagonizó en enero pasado con una de las cuentas de redes sociales atribuidas a Santiago Caputo. Después de que se filtrara una lista de empresarios cercanos al kirchnerismo que supuestamente habrían sido protegidos por Cambiemos, De la Torre apuró al asesor presidencial: "Si sos macho, salí con nombre y apellido".

La negociación entre Macri y Karina Milei dejó al PRO con apenas dos lugares "entrables" en la lista porteña. Los nombres no fueron confirmados oficialmente, pero el otro candidato del macrismo sería Fernando de Andreis, asesor estratégico de Jorge Macri y ex secretario general de la Presidencia.

Aunque De Andreis también fue crítico del Gobierno en redes, especialmente de lo que consideró un maltrato hacia la figura de Macri, su candidatura no fue cuestionada hasta el momento desde LLA. Tras el veto a De la Torre, el PRO aún no definió quién podría ocupar su lugar que, de todas maneras, deberá ser aprobado finalmente por Karina.