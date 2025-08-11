Semana caliente de protestas contra el feroz ajuste del Gobierno de Javier Milei

marcha garrahan6 Foto: Mariano Fuchila

Ese mismo día, jubilados marcharán al Congreso para manifestar su rechazo al veto presidencial sobre el aumento del 7,2% en las jubilaciones y el bono previsional. También exigirán la prórroga de la moratoria previsional. En la misma jornada, organizaciones de personas con discapacidad se sumarán para repudiar el veto a la ley de emergencia en discapacidad, que afecta directamente a ese colectivo.