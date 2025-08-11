Eva Bargiela fue muy criticada por el moisés de su bebé y dio una contundente respuesta: "Cada uno..."
La modelo se cansó de recibir comentarios negativos por las elecciones que hizo y no dudó en salir a defenderse.
A medida que pasa el tiempo, Eva Bargiela va mostrando cada vez más cómo se prepara para recibir a su bebé. En las últimas horas, la influencer compartió con sus seguidores un video en el que mostró el moisés que usará para su hijo Faustino, quien está por nacer.
Sin embargo, como suele ocurrir, las críticas no tardaron en aparecer y ella salió a contestar de manera contundente. “Nos llegó algo que estábamos esperando con mucha mucha ansiedad”, expresó la modelo en el clip mientras mostraba cómo montaba el moisés.
"Con un buen cochecito mientras es chiquito no hay necesidad de estás pavadas, en dos meses te metes en el c... el moisés"; "Un canasto de mimbre adaptado a moisés, jajajaja"; "Digamos bolucompras o con plata ajena", son algunas de las opiniones que se pueden leer en la publicación.
Cansada de tanta repercusión, Eva se expresó: “Lo pensé porque no quería andar por la casa con el cochecito que en las ruedas le entran todos los gérmenes de la calle. Pero bueno, es válido que cada uno elija para su casa y su bebé lo que más le guste y le funcione”.
Eva Bargiela y Gianluca Simeone están esperando su primer hijo: el gesto que lo confirma
Después de pasarla muy mal en su matrimonio con Facundo Moyano, meses atrás, Eva Bargiela apostó nuevamente al amor y comenzó una relación con Gianluca Simeone, hijo de Carolina Baldini y el Cholo.
Si bien la pareja está más que bien y atraviesan un buen momento, la modelo y el futbolista decidieron dar un paso más y agrandar la familia. Los rumores quedaron confirmados este fin de semana, cuando Gianluca convirtió un gol este domingo en la victoria de su equipo el Rayo Majadahonda ante el Tenerife, y lo celebró con un particular festejo que llamó la atención.
El periodista Fede Flowers difundió el video del partido en sus redes sociales y detalló: "Bebé en camino con Eva Bargiela. Gianluca Simeone festejó el triunfo de su equipo el Rayo Majadahonda, que derrotó 4-2 al Tenerife, con la pelota en la panza y el gesto del chupete".
Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas ni sus familiares se expresaron al respecto, ya no quedan dudas de que ambos serán padres por primera vez y están viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas.
