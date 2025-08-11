Eva Bargiela fue muy criticada por el moisés de su bebé y dio una contundente respuesta: "Cada uno..."

Si bien la pareja está más que bien y atraviesan un buen momento, la modelo y el futbolista decidieron dar un paso más y agrandar la familia. Los rumores quedaron confirmados este fin de semana, cuando Gianluca convirtió un gol este domingo en la victoria de su equipo el Rayo Majadahonda ante el Tenerife, y lo celebró con un particular festejo que llamó la atención.

El periodista Fede Flowers difundió el video del partido en sus redes sociales y detalló: "Bebé en camino con Eva Bargiela. Gianluca Simeone festejó el triunfo de su equipo el Rayo Majadahonda, que derrotó 4-2 al Tenerife, con la pelota en la panza y el gesto del chupete".

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas ni sus familiares se expresaron al respecto, ya no quedan dudas de que ambos serán padres por primera vez y están viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas.