La nueva conducción de la CGT recibe a diputados para preparar el rechazo a la reforma laboral

La idea es cerrar filas y presentar alternativas. En eso trabajan diferentes grupos en diferentes espacios, por ejemplo en la conducción del PJ Nacional y abogados laboralistas. También algunos gobernadores en contacto permanente de la CGT.

En la previa, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, se cruzaron con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la conferencia industrial de la UIA- Allí el flamante funcionario libertario les anticipó que iban a ser convocados por el Gobierno para conversar sobre la reforma laboral. Sin embargo eso no ocurrió hasta el momento.

Los antecedentes en este sentido no son positivos ni alentadores. Son varios los gremialistas que recuerdan que en ese mismo lugar de la gestión libertaria Guillermo Francos solía generar expectativas de diálogo similares, pero después sus iniciativas no encontraban ni el plafón ni el respaldo suficiente en el triángulo de hierro.

En tanto que en los sectores más duros creen que habilitar la discusión puede terminar con el avance sobre derechos adquiridos. Es la fracción que plantea que no hay nada que negociar.

En un punto intermedio, Jerónimo advirtió: “Si quieren discutir, discutamos todo, una negociación laboral con más derechos, no con menos derechos; discutamos el reparto de ganancias”.