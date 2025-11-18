La Cámara de Diputados subasta 20 vehículos de su flota oficial: cómo participar

Los autos que la Cámara de Diputados pondrá a la venta incluye modelos como Chevrolet Prisma y Spin, Peugeot 408, VW Vento y Bora, Pick up Ranger y S10, y Renault Master.

La totalidad de las unidades a excepción de uno que no funciona correctamente tiene la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día.

Antecedentes, recorte de contratos y el regreso del control biométrico

Esta nueva subasta da continuidad a un proceso administrativo iniciado en marzo de 2024, cuando la Cámara baja concretó la venta de un primer lote de 46 vehículos a través del mismo mecanismo con el Banco Ciudad. Según lo informado oficialmente en aquel momento, los fondos recaudados en estas operaciones no ingresaron a las arcas generales para gastos corrientes, sino que tenían una asignación específica: debían destinarse a la adquisición de bienes de uso, reformas edilicias y otras inversiones patrimoniales del edificio legislativo.

La venta de los vehículos se enmarca en una serie de medidas de reducción de gastos impulsadas tras una auditoría interna sobre el funcionamiento del cuerpo. En el informe de gestión de aquel entonces, la presidencia de la Cámara comunicó la eliminación de 78 cargos jerárquicos y la baja de 220 contratos en distintas dependencias. De acuerdo con las estimaciones difundidas por Martín Menem en sus redes sociales, este recorte en la estructura representó un ahorro anual de aproximadamente 3.500 millones de pesos.

En el plano administrativo, la gestión actual también modificó el régimen de presentismo. Se derogó una resolución de 2017 que eximía del control de asistencia a los directores y subdirectores, restableciendo la obligación del registro biométrico (huella dactilar) para la totalidad de la planta, incluido el personal jerárquico. Si bien la medida generó malestar en algunos sectores del Palacio Legislativo, fuentes oficiales indicaron que, tras su implementación, se registró un incremento del 45% en la asistencia de los trabajadores.