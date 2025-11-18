Presentaron un proyecto para compensar a familiares y víctimas del fentanilo contaminado

Además, por el proyecto se establece un Consejo de Control y Seguimiento, con participación de familiares de víctimas, organizaciones civiles y organismos públicos. Su función será supervisar la implementación del programa y garantizar la transparencia y efectividad en cada instancia de aplicación de la ley.

Valdés destacó que la iniciativa busca brindar “reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”. Sostuvo que el Estado “tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, y remarcó que la combinación de “inoperancia estatal y negligencia privada” dejó una herida profunda en la sociedad argentina.

El autor del proyecto, el cual también lleva la firma de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, explicó que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina" y enfatizó la necesidad de encarar esta ley que ofrece "reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.

“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés al presentar el proyecto.