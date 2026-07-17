La Oficina Anticorrupción alargó el plazo para que funcionarios presenten declaraciones patrimoniales

En ese sentido, el organismo que depende del Ministerio de Justicia recordó que en el caso de los funcionarios que presentan declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, “el sistema captura la información de las declaraciones juradas impositivas lo que da cuenta de la vinculación operativa existente entre la presentación de las declaraciones impositivas y las exigidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

En los casos en que dichas presentaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no se encuentren realizadas, “los datos deberán ser completados de manera manual”, concluye el comunicado de la OA.