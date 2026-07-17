La Oficina Anticorrupción alargó el plazo para que funcionarios presenten declaraciones patrimoniales
El organismo dependiente del Ministerio de Justicia argumentó que ARCA extendió el pazo para las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.
Con el caso Manuel Adorni todavía en la mira del escrutinio público y, sobre todo, bajo investigación judicial, la Oficina Anticorrupción (OA) postergó el plazo final para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales anuales y obligatorias.
Dicha obligación está estipulada en Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que Establece el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñan en el Estado (en todos sus niveles y jerarquías), e incluye un régimen de declaraciones juradas.
La norma obliga a los funcionarios a presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral al asumir el cargo, al momento de retirarse y anualmente, y la correspondiente al último periodo anual en principio debía ser presentada el 31 de julio próximo.
Sin embargo, y seguramente tras el pedido formulado por varios funcionarios de primer nivel que fungen en el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la Resolución 7/2026 la OA resolvió postergar hasta el 31 de agosto el plazo que vencía el último día del corriente mes.
Según el organismo, la medida se adoptó “en razón de la extensión hasta el 27 de julio del plazo establecido por ARCA para cumplimentar las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025”, se explicó oficialmente.
En ese sentido, el organismo que depende del Ministerio de Justicia recordó que en el caso de los funcionarios que presentan declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, “el sistema captura la información de las declaraciones juradas impositivas lo que da cuenta de la vinculación operativa existente entre la presentación de las declaraciones impositivas y las exigidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
En los casos en que dichas presentaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no se encuentren realizadas, “los datos deberán ser completados de manera manual”, concluye el comunicado de la OA.
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