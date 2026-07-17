Un argentino en Nueva York ironizó tras el escándalo Adorni: "Me prestaron plata dos jubiladas"

El ida y vuelta comenzó con la clásica especulación sobre cuánto está dispuesta a pagar la gente por ver un partido. Al ser consultado sobre su límite, el entrevistado no dudó: "Hasta cinco (mil dólares) me juego". Sin embargo, la realidad del mercado norteamericano parece estar bastante más picante. El propio hincha admitió haber quedado afuera de una oportunidad minutos antes: "Entré recién, vi a una de 7.500, no la pude comprar, estaba en el carrito y dio vueltas".