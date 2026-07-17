Un argentino en Nueva York ironizó tras el escándalo Adorni: "Me prestaron plata dos jubiladas"
Entrevistado por Nati Jota, el hombre contó que viajó a ver la final entre la Selección Argentina y España, sin olvidar un palito al Gobierno.
En medio del furor por conseguir entradas para la gran final del Mundial 2026 en Nueva York, un hincha argentino sorprendió a Nati Jota en pleno Times Square con una insólita y honesta comparación económica: "A mí me prestaron plata dos jubiladas", dijo, por el claro palito a Manuel Adorni.
El sueño mundialista de un argentino en Nueva York que ironizó con el caso Adorni
La locura por la Selección Argentina no conoce de fronteras, pero tampoco de presupuestos. Desde las calles de Nueva York, la conductora Nati Jota se cruzó con un típico hincha argentino —camiseta albiceleste de la Copa del Mundo puesta y mochila al hombro— para palpitar la previa y el debate por el precio de las entradas. Sin embargo, la charla derivó en una desopilante confesión que no tardó en hacer estallar las redes.
El ida y vuelta comenzó con la clásica especulación sobre cuánto está dispuesta a pagar la gente por ver un partido. Al ser consultado sobre su límite, el entrevistado no dudó: "Hasta cinco (mil dólares) me juego". Sin embargo, la realidad del mercado norteamericano parece estar bastante más picante. El propio hincha admitió haber quedado afuera de una oportunidad minutos antes: "Entré recién, vi a una de 7.500, no la pude comprar, estaba en el carrito y dio vueltas".
Finalmente, lanzó el dardo comentado anteriormente en alusión al caso Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial, apartado del Gobierno por estar siendo investigado por un presunto enriquecimiento ilícito.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario