La Perla: identifican más restos de víctimas de la última dictadura militar

Los restos fueron encontrados en la zona conocida como “Loma del Torito”, dentro de la Reserva Natural Militar La Calera, donde funcionó el ex centro clandestino La Perla entre 1976 y 1978.

desaparecidos la perla

El área en la que se trabaja actualmente tiene tres hectáreas y se encuentra al lado de otra zona que fue excavada entre septiembre y noviembre de 2025. De esas tareas se recuperaron un gran número de restos humanos.

En tanto, en marzo de este año se anunció la identificación de doce víctimas: Los restos encontrados en ese predio cordobés pertenecen Carlos D'Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana o Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elza Mónica Okelly Pardo.

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Los hallazgos pudieron llevarse a cabo luego de distintos estudios realizados sobre el terreno y de la recopilación de testimonios judiciales que permitieron delimitar las áreas. Los investigadores utilizaron análisis geológicos y una fotografía aérea de 1979 para detectar alteraciones compatibles con fosas ocultas.

Luego, a partir del estudio antropológico de todos los elementos recuperados y del cotejo de ADN de un primer conjunto de elementos óseos enviados al Laboratorio de Genética Forense del EAAF con los perfiles genéticos aportados por los familiares de personas desaparecidas, doce personas fueron identificadas hasta el momento.

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La Perla fue uno de los mayores centros clandestinos de detención que funcionaron en Argentina durante la última dictadura militar. Se estima que más de 2.500 detenidos-desaparecidos pasaron por ese lugar.

Las tareas se realizan en cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuentan con el apoyo logístico y la provisión de recursos por parte del Gobierno Provincial y de la Municipalidad de Córdoba.

Los trabajos en el campo se extenderán hasta fines de septiembre y su financiamiento total se encuentra garantizado por los aportes efectuados al Juzgado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación.