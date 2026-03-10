La Perla: identificaron los restos de 12 víctimas de la última dictadura cívico militar
La Justicia Federal informó que los restos fueron hallados gracias a un trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Instituto de Medicina Forense.
La Justicia Federal de Córdoba informó que, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), lograron identificar los restos de 12 personas asesinadas durante la última dictadura cívico militar, enterradas en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla.
El anuncio fue realizado por el Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, dirigida por Juan Miguel Ceballos. Según el comunicado oficial, el hallazgo se produjo durante excavaciones en el sector denominado Loma del Torito, dentro del predio que perteneció al ex centro clandestino La Perla, donde se obtuvo "un resultado parcial" en la identificación genética de 12 víctimas.
E indicaron que, una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos, se brindará información más detallada sobre las identidades de las personas identificadas.
El anuncio se produce a pocos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fecha en la que se conmemora en el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Silvana Turner, investigadora del EAAF a cargo del proyecto en La Perla, explicó en conferencia de prensa que el predio donde se realizaron las excavaciones tiene unas 14 mil hectáreas y que la zona de búsqueda pudo delimitarse a partir de una fotografía aérea de 1979: "Pudimos acotar el área a un perímetro de aproximadamente 10 hectáreas", detalló.
Además, la especialista contó que, a cinco días de iniciadas las tareas, se produjo el primer hallazgo de restos óseos dispersos en el sedimento explorado: "No se trata de una fosa con cuerpos articulados. Debemos continuar el trabajo en el terreno para comprender la dimensión y las características de los hallazgos".
En la misma línea, Anahí Ginarte, directora del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y exintegrante del EAAF, señaló que el lugar fue seleccionado tras cruzar la información de la fotografía aérea con testimonios incorporados a la causa judicial y con investigaciones históricas realizadas por el equipo de antropología forense.
Por su parte, el fiscal de la causa, Facundo Trotta, destacó que el hallazgo es resultado de años de investigación y convocó a quienes tengan información a acercarse a la fiscalía, al juzgado o al EAAF para aportar datos que puedan contribuir a la investigación.
Cómo era La Perla, el centro clandestino en el que identificaron a 12 personas desaparecidas por la dictadura
La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Operó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez.
El lugar integraba una red represiva que también incluía otros centros clandestinos y dependencias policiales y militares de la provincia de Córdoba, articuladas en el marco de la denominada "zona 3", una de las áreas en las que las Fuerzas Armadas dividieron el país para organizar el sistema represivo.
Entre 1979 y 2007 el predio funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Actualmente, el sitio funciona como un espacio de memoria destinado a preservar y difundir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.
