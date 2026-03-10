La Perla: identificaron los restos de 12 víctimas de la última dictadura cívico militar

Además, la especialista contó que, a cinco días de iniciadas las tareas, se produjo el primer hallazgo de restos óseos dispersos en el sedimento explorado: "No se trata de una fosa con cuerpos articulados. Debemos continuar el trabajo en el terreno para comprender la dimensión y las características de los hallazgos".

En la misma línea, Anahí Ginarte, directora del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y exintegrante del EAAF, señaló que el lugar fue seleccionado tras cruzar la información de la fotografía aérea con testimonios incorporados a la causa judicial y con investigaciones históricas realizadas por el equipo de antropología forense.

Por su parte, el fiscal de la causa, Facundo Trotta, destacó que el hallazgo es resultado de años de investigación y convocó a quienes tengan información a acercarse a la fiscalía, al juzgado o al EAAF para aportar datos que puedan contribuir a la investigación.

comunicado la perla

Cómo era La Perla, el centro clandestino en el que identificaron a 12 personas desaparecidas por la dictadura

La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Operó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez.

El lugar integraba una red represiva que también incluía otros centros clandestinos y dependencias policiales y militares de la provincia de Córdoba, articuladas en el marco de la denominada "zona 3", una de las áreas en las que las Fuerzas Armadas dividieron el país para organizar el sistema represivo.

Entre 1979 y 2007 el predio funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Actualmente, el sitio funciona como un espacio de memoria destinado a preservar y difundir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.

Embed - El dolor individual se convirtió en conciencia colectiva