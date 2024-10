La UBA negó que rechaza ser auditada: exigió que se haga "dentro de las leyes"

En tanto, frente a la avanzada del gobierno libertario contra la universidades y su intención de que sea la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que controla la Casa Rosada, la que audite las casas de altos estudios, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló que "los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos".

Recordó además que es la Auditoría General de la Nación (AGN) la encargada de realizar las auditorías y aseguró que si no lo ha hecho todavía es por la exclusiva responsabilidad del gobierno de Javier Milei que todavía no designó al representante el Ejecutivo en ese organismo cuya función está así virtualmente paralizada.

"Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa", aseveró.

Además, Ruiz dijo: "La SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado".