El Hospital de Clínicas atenderá gratis a porteños que no tengan obra social

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Diagnóstico por imágenes

Hemoterapia

Internaciones no programadas

Clínica médica

Terapia intensiva

Unidad coronaria

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la medida forma parte de un plan integral para fortalecer el sistema de salud pública local. Según explicaron, el objetivo es priorizar a los residentes de CABA en la asignación de recursos, una estrategia que aseguran complementar con un plan de obras de infraestructura sanitaria de gran escala.

De la firma del convenio participaron el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros; y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo.