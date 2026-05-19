El Hospital de Clínicas atenderá gratis a porteños que no tengan obra social
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la UBA firmaron un convenio que garantiza los servicios de guardia, internación y terapia intensiva de los pacientes.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires (UBA) sellaron un acuerdo para financiar la atención médica de los ciudadanos porteños en el Hospital de Clínicas, en tanto que no posean obra social ni prepaga.
El convenio se aplica exclusivamente a personas con domicilio en el distrito capitalino y sin cobertura médica privada ni sindical, por lo que todos los costos derivados de su atención serán absorbidos por la administración de la Ciudad.
¿Qué servicios médicos incluye?
Este convenio cubre desde la atención por guardia hasta internaciones complejas. El listado de prestaciones aseguradas es el siguiente:
- Guardia general
- Diagnóstico por imágenes
- Hemoterapia
- Internaciones no programadas
- Clínica médica
- Terapia intensiva
- Unidad coronaria
Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la medida forma parte de un plan integral para fortalecer el sistema de salud pública local. Según explicaron, el objetivo es priorizar a los residentes de CABA en la asignación de recursos, una estrategia que aseguran complementar con un plan de obras de infraestructura sanitaria de gran escala.
De la firma del convenio participaron el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros; y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo.
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