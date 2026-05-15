El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA y el acto terminó en fiesta ricotera

El acto estuvo encabezado por las autoridades universitarias Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti. Durante su discurso, el vicerrector expresó: “Para muchos de los que estamos acá es una sensación difícil de explicar”.

Más tarde llegó uno de los momentos más celebrados de la jornada con el concierto acústico encabezado por Gaspar Benegas, acompañado por un octeto de cuerdas y la cantante Valentina Cooke. El repertorio incluyó clásicos como “El tesoro de los inocentes”, “La murga de la virgencita” y “Había una vez”. También se escuchó la voz del propio Solari en canciones como “Salando las heridas” y “Yo Caníbal”.

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La emoción creció con los bises improvisados en formato íntimo y terminó explotando cuando sonaron “Juguetes perdidos” y “Ji Ji Ji”, que desataron un pogo dentro del Aula Magna y transformaron el acto académico en una auténtica fiesta ricotera.

Entre las consideraciones de la distinción, la UBA destacó la trayectoria artística de más de cinco décadas del músico, al que definió como “una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

Además, la resolución subrayó el valor cultural de sus letras y su impacto en distintas disciplinas académicas. “Sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de interés analítico desde múltiples perspectivas disciplinares – filosófica, sociológica, literaria y cultural – dando lugar a libros, ensayos, investigaciones académicas y tesis que abordan su producción artística y su gravitación en la cultura contemporánea”, señala el documento.

La declaración oficial había sido publicada el 17 de diciembre de 2025 y semanas después llegó a manos del Indio Solari, quien agradeció el reconocimiento con un mensaje que luego fue difundido en redes sociales.