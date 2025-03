La UBA ratificó que sigue en emergencia y que el poder adquisitivo de los salarios docentes cayó 50%

pettovello y milei.jpg Sandra Pettovello y Javier Milei

Advirtieron además que en términos nominales sufren un reducción del 75% en comparación con 2023 y señalaron que con el inicio de este nuevo ciclo lectivo la situación no hizo más que agravarse.

La UBA instó además a "los Ministerios de Capital Humano y de Economía a que se lleven adelante las reuniones paritarias correspondientes con el fin de actualizar el salario de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes en relación con la inflación observada".

"Hoy, lamentablemente, nos vemos obligados a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial de los docentes y nodocentes. Esto no es una cuestión de política partidaria, esto hace al desarrollo de la Argentina. Nos expresaremos y saldremos a la calle todas las veces que sea necesario para defender a la universidad. Y no estamos dispuestos a negociar el prestigio, la excelencia académica y el orgullo de ser de la UBA”, advirtió Lucille Levy, consejera superior de la Universidad y ex presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

Y abundó que "el retraso salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes tiene un gran impacto en las funciones básicas de enseñanza, investigación, asistencial y de extensión universitaria".

“Durante el año pasado, el poder adquisitivo de los salarios perdió casi un 50% de su valor real", explicó a su vez Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad y señaló que "en lo que va de 2025, esa situación lejos de mejorar, está empeorando. La recomposición salarial que otorga el gobierno es menor a la inflación medida por el INDEC".