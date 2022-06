No se entiende: Acuña destacó la importancia del lenguaje inclusivo y luego justificó su prohibición en Ciudad

"En mi caso, por una cuestión de época, no me siento identificada cuando dicen 'los ministros de Larreta'. Siento que no me nombran a mí y mis colegas mujeres", admitió Acuña. Sin embargo defendió enseguida la prohibición del lenguaje inclusivo y aseguró que "hay formas de decirlo sin usar el masculino genérico y sin decir 'ministres'".

Y luego, insólitamente, volvió a defender el lenguaje inclusivo. "Está perfecto el lenguaje inclusivo", dijo y señaló que lo considera "necesario" y que está "convencida" de que la resolución N°2566 anunciada junto a Horacio Rodríguez Larreta la semana pasada y que prohíbe el lenguaje inclusive, en realidad, "promueve el lenguaje inclusivo”.

"La resolución no regula lo que hablás vos, los chicos, los adultos. Lo que plantea es que el docente en el ejercicio profesional de su carrera tiene que enseñar de acuerdo a las pautas acordadas en la Lengua Española", se justificó Acuña. En educación, opinó la funcionaria, "termina ganando qué derechos tenemos los adultos" pero "esta discusión tiene que ver con el cómo hacemos para que los pibes recuperen todo lo que le sacamos en la pandemia”, añadió.

En ese sentido, volvió a justificar la decisión del gobierno porteño como "una medida más" para recuperar los aprendizajes ante los bajos resultados obtenidos en los últimos exámenes de comprensión lectora que “demostraron que hubo un retroceso de al menos cuatro años” en esa materia. Sin embargo no son pocos quienes consideran la medida como una respuesta a las encuestas que demuestran que el macrismo está perdiendo votos por derecha.

Y concluyó, ante las numerosas críticas que cosechó su cartera: "No es prohibición, es regulación de la utilización del @, la 'x' y la 'e' en el ejercicio de la profesión docente. Si hubiese querido prohibir hubiese generado una batería de sanciones, números de denuncias. No lo hicimos, porque lo que yo quiero es que el docente y el alumno puedan hablar sobre el lenguaje inclusivo y desarrollen capacidades para un examen. Dale los elementos primero y que después sea libre en cómo quiere hablar”.

Sin embargo, cayó aquí en una nueva contradicción ya que días atrás, la propia ministra Acuña fue quien anticipó que sancionaría a los docentes que utilizaran el lenguaje inclusivo en las aulas. "Es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y si no se cumple, hay un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si una docente elige evaluar con emoticones en lugar de números. Yo regulo las formas de evaluar. Si no se cumple, hay un procedimiento de sanciones”, había dicho en Radio Millenium.