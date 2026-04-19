Riquelme pateó el tablero: la decisión de último momento del presidente de Boca para el Superclásico
Tras ausentarse en la última visita a Núñez, Román confirmó que estará esta tarde en el Monumental para apoyar al equipo.
El Superclásico de este domingo a las 17 no será un partido más, y la dirigencia de Boca lo sabe. En una decisión que se confirmó hace instantes, Juan Román Riquelme estará presente en el Estadio Monumental para acompañar al plantel dirigido por Claudio Úbeda. Se trata de un gesto fuerte, ya que es apenas la segunda vez que el "10" visita la casa del eterno rival desde que asumió la presidencia del club.
Desde que se convirtió en el máximo mandatario de la institución de la Ribera, Román tuvo una relación distante con las visitas al Monumental. Su única presencia oficial como presidente fue en el empate 1-1 por la Copa de la Liga 2024. Por el contrario, decidió no asistir en el último antecedente, cuando Boca cayó por 2-1 en el Torneo Apertura 2025.
Hoy, con el equipo acumulando 12 partidos invictos y el ánimo en alza tras la goleada en la Libertadores, el mandatario eligió dar el presente para respaldar a sus jugadores en un territorio que, estadísticamente, le ha sido esquivo en su rol de dirigente, ya que todavía no pudo festejar una victoria allí.
Durante la conferencia de prensa organizada por la AFA este viernes, donde compartió escenario con el presidente de River, Stefano Di Carlo, y Claudio "Chiqui" Tapia, Riquelme se mostró distendido y entusiasmado. Ante la consulta sobre qué sentía de cara a este partido, fue contundente: “Felicidad”.
“El Superclásico es único, sea en nuestra casa o en la de ellos. Se ve en todo el mundo y eso hace que sea el clásico más importante del mundo. Ojalá tengamos la suerte de poder disfrutarlo mucho, es fútbol, que gane el que juegue mejor”, expresó el ídolo xeneize, bajando un mensaje de paz pero marcando la importancia del encuentro.
La historia de Juan Román Riquelme contra River en el Monumental
La historia de Riquelme con el Monumental tiene capítulos dorados. De los 10 partidos que disputó allí como futbolista, ganó tres y empató cuatro. Su debut en ese estadio fue nada menos que en el Apertura ’98 (victoria 2-1), cuando ingresó en el entretiempo reemplazando a Diego Armando Maradona en lo que sería el último partido oficial del "Pelusa".
Además, los hinchas recuerdan su único gol en Núñez: un zapatazo de tiro libre en la Copa Libertadores 2000. Esta tarde, desde el palco, Riquelme intentará que su presencia sea el amuleto que Boca necesita para volver a festejar en la casa de River tras dos años de sequía.
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