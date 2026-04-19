Riquelme pateó el tablero: la decisión de último momento del presidente de Boca para el Superclásico

La historia de Juan Román Riquelme contra River en el Monumental

La historia de Riquelme con el Monumental tiene capítulos dorados. De los 10 partidos que disputó allí como futbolista, ganó tres y empató cuatro. Su debut en ese estadio fue nada menos que en el Apertura ’98 (victoria 2-1), cuando ingresó en el entretiempo reemplazando a Diego Armando Maradona en lo que sería el último partido oficial del "Pelusa".

Además, los hinchas recuerdan su único gol en Núñez: un zapatazo de tiro libre en la Copa Libertadores 2000. Esta tarde, desde el palco, Riquelme intentará que su presencia sea el amuleto que Boca necesita para volver a festejar en la casa de River tras dos años de sequía.