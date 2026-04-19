Javier Milei mantuvo un encuentro con Benjamin Netanyahu en Israel

Antes de iniciar el viaje, había reiterado su postura al afirmar que considera la defensa de Israel y del pueblo judío como una causa justa, en línea con las definiciones que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.

La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata del viaje número 38 al exterior desde que asumió y de su tercera visita a Israel.

Conferencia conjunta del Presidente Javier Milei y el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oprargentina/status/2045898237307986220?s=48&partner=&hide_thread=false Conferencia conjunta del Presidente Javier Milei y el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/kgmf6i2URo — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

Agenda de Javier Milei en Israel (hora argentina)

Domingo

10:15: reunión del canciller Pablo Quirno con su par israelí, Gideon Sa'ar

11:30: encuentro del Presidente con Benjamin Netanyahu

A continuación: anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al (a confirmar)

Firma de acuerdos y declaraciones conjuntas (a confirmar)

Reunión ampliada

15:00: pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl

Lunes 20 de abril

04:30: recepción del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan

09:30: reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog

11:30: visita a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado

Martes 21 de abril

04:30: encuentro con rabinos

10:00: visita a la Iglesia del Santo Sepulcro

15:00: participación en la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel

Horario a confirmar: nueva visita al Muro de los Lamentos

17:30: partida hacia la Argentina

Miércoles 22 de abril

10:00: llegada a Buenos Aires

De este modo, la visita combina instancias diplomáticas de alto nivel con actividades de carácter simbólico, en una señal del interés del Gobierno argentino por profundizar su relación con Israel en un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.