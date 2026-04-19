Javier Milei mantuvo un encuentro con Benjamin Netanyahu en Israel
El mandatario argentino mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí en el marco de una nueva visita oficial. La agenda presidencial se desarrolla en un contexto de tensión en Medio Oriente y reafirma el alineamiento con el Estado israelí.
Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de una nueva visita oficial a ese país, marcado por el conflicto armado en Medio Oriente.
De acuerdo a la información difundida por la cuenta Oficina del Presidente en la red social X, la reunión se inscribe en una agenda orientada a "fortalecer la relación bilateral y consolidar el posicionamiento internacional del gobierno argentino".
En su primera actividad tras arribar, Javier Milei visitó el Muro de los Lamentos, acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. La recorrida por uno de los sitios más sagrados del judaísmo funcionó como un gesto de fuerte carga simbólica, en línea con la cercanía que el mandatario viene expresando hacia el Estado israelí.
Tras esto, el mandatario fue recibido por Benjamin Netanyahu, quien en sus redes sociales escribió: "Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca".
La visita se desarrolla en un contexto regional marcado por un cese del fuego de diez días entre Israel y Líbano, en un intento por reducir las hostilidades vinculadas a Hezbolá. En ese escenario, Milei refuerza su alineamiento con Israel y Estados Unidos, en una dinámica geopolítica en la que también tiene incidencia Irán.
Antes de iniciar el viaje, había reiterado su postura al afirmar que considera la defensa de Israel y del pueblo judío como una causa justa, en línea con las definiciones que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.
La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata del viaje número 38 al exterior desde que asumió y de su tercera visita a Israel.
Conferencia conjunta del Presidente Javier Milei y el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu
Agenda de Javier Milei en Israel (hora argentina)
Domingo
- 10:15: reunión del canciller Pablo Quirno con su par israelí, Gideon Sa'ar
- 11:30: encuentro del Presidente con Benjamin Netanyahu
- A continuación: anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al (a confirmar)
- Firma de acuerdos y declaraciones conjuntas (a confirmar)
- Reunión ampliada
- 15:00: pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl
Lunes 20 de abril
- 04:30: recepción del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan
- 09:30: reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog
- 11:30: visita a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado
Martes 21 de abril
- 04:30: encuentro con rabinos
- 10:00: visita a la Iglesia del Santo Sepulcro
- 15:00: participación en la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel
- Horario a confirmar: nueva visita al Muro de los Lamentos
- 17:30: partida hacia la Argentina
Miércoles 22 de abril
- 10:00: llegada a Buenos Aires
De este modo, la visita combina instancias diplomáticas de alto nivel con actividades de carácter simbólico, en una señal del interés del Gobierno argentino por profundizar su relación con Israel en un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.
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