Iván Marcone dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo: "Que se haga justicia"

La dedicatoria de Marcone subraya el fuerte vínculo humano que existe dentro del plantel con quienes acompañan el día a día institucional. La delicada situación de salud del trabajador de prensa y la lucha por obtener respuestas judiciales han conmovido a gran parte de la comunidad del "Rojo", que sigue de cerca su evolución.

Semanas atrás y en plena recuperación, Pablo Grillo participó activamente de los actos por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, donde fue recibido con aplausos.

En el marco de la vigilia, el fotógrafo llegó sonriente, con su cámara, una camiseta argentina y un piluso con las iniciales CFK, acompañado por su padre. En una jornada cargada de emoción, fue presentado, subió al escenario, saludó a la multitud, que celebró su asombrosa recuperación; y volvió a desplegar su arte: sacar fotos.