Iván Marcone dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo: "Que se haga justicia"
El capitán del "Rojo" sorprendió al cronista al expresar su apoyo abierto para el fotógrafo gravemente herido por represión policial.
Tras el contundente triunfo de Independiente por 3-1 ante Defensa y Justicia en Avellaneda, el clima de festejo en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini se mezcló con un fuerte mensaje de apoyo a Pablo Grillo y un reclamo de justicia por parte del capitán Iván Marcone.
Es que el mediocapista utilizó los micrófonos tras el partido para enviar una dedicatoria especial que trascendió lo estrictamente deportivo y que sorprendió al cronista.
Apenas finalizado el encuentro de este sábado, Marcone detuvo su análisis sobre el rendimiento del equipo para focalizarse en una figura muy querida dentro del mundo Independiente: el fotógrafo Pablo Grillo, quien es hincha del "Rojo".
"Déjame dedicarle el triunfo a Pablo Grillo, esperamos tenerlo de vuelta y que se haga justicia", expresó el volante central con tono firme ante la prensa.
El gesto del capitán no pasó desapercibido para los hinchas ni para los trabajadores del club, quienes mantienen presente la situación del fotógrafo gravemente herido durante una represión policial en 2025.
La dedicatoria de Marcone subraya el fuerte vínculo humano que existe dentro del plantel con quienes acompañan el día a día institucional. La delicada situación de salud del trabajador de prensa y la lucha por obtener respuestas judiciales han conmovido a gran parte de la comunidad del "Rojo", que sigue de cerca su evolución.
Semanas atrás y en plena recuperación, Pablo Grillo participó activamente de los actos por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, donde fue recibido con aplausos.
En el marco de la vigilia, el fotógrafo llegó sonriente, con su cámara, una camiseta argentina y un piluso con las iniciales CFK, acompañado por su padre. En una jornada cargada de emoción, fue presentado, subió al escenario, saludó a la multitud, que celebró su asombrosa recuperación; y volvió a desplegar su arte: sacar fotos.
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