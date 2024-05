Ley Bases: fuerte cruce entre Héctor Daer y un senador de La Libertad Avanza

A lo que el sindicalista de la CGT no dudó en responder: "Eso de dónde estábamos escondidos es una falta de respeto y no lo voy a aceptar, sino me levanto y me voy. A mí no me va a faltar el respeto. Lo que habla de la caída de cuatro años lo tuvimos en tres meses".

"¿Esta indignación selectiva les agarró ahora?", continuó el libertario; a lo que Daer replicó: "No sé por qué habla de indignación. Nadie está indignado. No se ponga nervioso".

Y agregó: "La huelga es un ejercicio de la democracia. Mi organización sindical hizo 45 días de protesta durante la pandemia. Usted estaba en Jujuy y por ahí no miraba televisión. Quiero decir que en la puja distributiva hubo paro de un montón de actividades, entre ellas la mía y más de una vez".

Además, Héctor Daer cargó contra el capítulo laboral del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023: "¿Usted no cree que habiendo empezado el gobierno y teniendo un DNU como el que tuvimos con un capítulo laboral que iba sobre los derechos individuales, colectivos, la acción sindical y la destrucción de los sindicatos, no tenemos derecho a hacer una medida de fuerza?"

A lo que el senador de La Libertad Avanza sin poco argumentos continuó: "En cuatro años no lo hicieron", a lo que Daer le señaló: "Porque no hubo ningún proyecto ni proyecto ni ley ni decreto que tenga una agresión sobre los derechos de los trabajadores. Si la quiere entender, que la entienda, y sino no la va a entender nunca".

Embed

En medio del tenso clima, pidió la palabra la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, que cargó contra Atauche por la agresión: "Puede preguntar lo mismo con educación. Nosotros no vamos a permitir desde Unión por la Patria que a nuestros invitados les falten el respeto. Nosotros no faltamos el respeto a funcionarios que según nuestro punto de vista dijeron barbaridades".

"Usted, como presidente del bloque de La Libertad Avanza y de la comisión de Presupuesto, está faltando el respeto. Si está tan interesado en el desastre que supuestamente dejamos en el país póngase a trabajar y presente un proyecto, porque no presentó un proyecto. No sé de qué trabaja", aseveró.