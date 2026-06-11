Hugo Lamadrid tuvo su día de suerte y halló pendrives por todos lados

Previamente, ya había hecho otra publicación en la mencionada red social con un texto significativo: “Nos merecemos bellos pendrives, y ocurrirán”, haciendo uso de su buen y sarcástico buen humor.

El Flaco Lamadrid, como sabe, debutó en Racing Club en 1985 y desde entonces tuvo una exitosa carrera en el club de Avellaneda, que incluyó la Supercopa Sudamericana en 1988, y además mantiene una intensa actividad en la vida política de la institución.

Además de integrar el plantel de la Selección Sub-20 de 1985, su carrera incluyó el paso por clubes como Universidad de Chile, Juventud Antoniana, Deportivo Mandiyú, Quilmes, San Martín de San Juan y Douglas Haig, retirándose como jugador en 1999.