Hugo Lamadrid tuvo su día de suerte y halló pendrives por todos lados
El exjugador de Racing hizo un divertido video alusivo a la suerte de Manuel Adorni, que gracias a un pendrive casi olvidado pudo hacerse multimillonario...
La declaración jurada patrimonial presentada en las últimas horas por Manuel Adorni da para mucho: desde la investigación que debe llevar adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero hasta la indignación política, mediática y popular.
Es que ni el jefe de Gabinete sabía que era un hombre rico desde hace más de diez años, cuando halló un pendrive que lo hizo multimillonario, multiplicando su patrimonio personal gracias a “ahorros” de su actividad privada invertidos en criptomonedas cuya “llave” se encontraba en ese pequeño dispositivo de memoria, hoy casi en desuso.
Pero más allá de la investigación y la indignación también puede aparecer el humor por semejante “dibujo” plasmado en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), como se ha manifestado por millares en las redes sociales, burlándose de una situación que, en realidad, es tragicómica.
Por ejemplo, el exfutbolista Hugo Lamadrid publicó en su perfil de X un divertido video en el que se muestra hallando pendrives en los sitios y artículos más diversos, como dentro de una banana o en un paquete de harina. “Algún día me iba a llegar la buena suerte”, se dice en el texto que acompaña a las imágenes.
Previamente, ya había hecho otra publicación en la mencionada red social con un texto significativo: “Nos merecemos bellos pendrives, y ocurrirán”, haciendo uso de su buen y sarcástico buen humor.
El Flaco Lamadrid, como sabe, debutó en Racing Club en 1985 y desde entonces tuvo una exitosa carrera en el club de Avellaneda, que incluyó la Supercopa Sudamericana en 1988, y además mantiene una intensa actividad en la vida política de la institución.
Además de integrar el plantel de la Selección Sub-20 de 1985, su carrera incluyó el paso por clubes como Universidad de Chile, Juventud Antoniana, Deportivo Mandiyú, Quilmes, San Martín de San Juan y Douglas Haig, retirándose como jugador en 1999.
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