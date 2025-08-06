Lilia Lemoine pidió a Victoria Villarruel que "renuncie" y "avance" con un proyecto bajo su "propio nombre"

Ya en otras oportunidades la diputada había cuestionado la postura de la vicepresidenta frente a decisiones clave del Ejecutivo, e incluso criticó su “silencio” ante proyectos del oficialismo.

Ahora, tras la denuncia que Villarruel presentó en Comodoro Py por presuntas amenazas e intimidaciones públicas, Lemoine no solo le reclamó que “renuncie” a su banca, sino que la acusó de usar el Senado “para perjudicar al Gobierno”.

La diputada libertaria también ironizó sobre la cercanía de Villarruel con sectores peronistas opositores, como el de Guillermo Moreno, y le exigió competir “por fuera del aparato institucional que responde a Milei”. La interna, cada vez más explícita, expone una fractura dentro de La Libertad Avanza que suma capítulos a medida que se acercan las elecciones de medio término.