Lilia Lemoine pidió a Victoria Villarruel que "renuncie" y "avance" con un proyecto bajo su "propio nombre"

La diputada de La Libertad Avanza, afín a Javier Milei, respondió con todo a la vicepresidenta tras su denuncia judicial.

La legisladora libertaria Lilia Lemoine reclamó a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “renuncie” a su banca y que “siga” un proyecto político en su “propio nombre”, al hacerse eco de la denuncia que la compañera de fórmula de Javier Milei presentó ante la Justicia por supuestas “intimidaciones públicas” y “amenazas”.

Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con (Guillermo) Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y en la capacidad de tus asesores?”, disparó Lemoine en sus redes sociales.

La diputada además le exigió a Villarruel “no utilizar más el Senado y su cargo para afectar al Gobierno” y al presidente Javier Milei, y la instó a “demostrar honor”.

lemoine villarruel.jpg
Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

Desde sus perfiles digitales, Lemoine reflejó la denuncia que Villarruel realizó el pasado lunes en Comodoro Py, donde acusó de “amenazas con armas o anónimas”, “intimidación pública”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”, entre otros delitos que asegura haber sufrido. El caso quedó asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo del magistrado subrogante Sebastián Casanello, bajo las imputaciones mencionadas.

Lilia Lemoine, una de las figuras más alineadas con Javier Milei dentro del Congreso, volvió a tensionar su vínculo con Victoria Villarruel, con quien mantiene diferencias públicas desde hace meses.

Ya en otras oportunidades la diputada había cuestionado la postura de la vicepresidenta frente a decisiones clave del Ejecutivo, e incluso criticó su “silencio” ante proyectos del oficialismo.

Ahora, tras la denuncia que Villarruel presentó en Comodoro Py por presuntas amenazas e intimidaciones públicas, Lemoine no solo le reclamó que “renuncie” a su banca, sino que la acusó de usar el Senado “para perjudicar al Gobierno”.

La diputada libertaria también ironizó sobre la cercanía de Villarruel con sectores peronistas opositores, como el de Guillermo Moreno, y le exigió competir “por fuera del aparato institucional que responde a Milei”. La interna, cada vez más explícita, expone una fractura dentro de La Libertad Avanza que suma capítulos a medida que se acercan las elecciones de medio término.

