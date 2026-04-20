Luis Brandoni y la política, una trayectoria marcada por controversias y malentendidos

brandoni lombardi.jpg Marcha anticuarentena: Hernán Lombardi y Luis Brandoni

Sin embargo, incluso en democracia, su figura siguió generando controversia. En los últimos años, su postura crítica hacia el kirchnerismo lo colocó nuevamente en el centro del debate público. Algunos lo calificaron de “ultramacrista”, aunque nunca formó parte del PRO. Su única afiliación formal siempre fue al radicalismo. Esa exposición constante también tuvo impacto en su carrera artística.

Hubo etapas en las que su participación en cine y televisión se redujo notablemente, en parte por su posicionamiento político en un ambiente donde muchos colegas sostenían posturas diferentes. Luis Brandoni fue, en definitiva, una figura compleja, apasionada y coherente con sus ideas. Su vida pública estuvo atravesada por una fuerte vocación tanto artística como política, dos mundos que supo habitar con intensidad, aun cuando eso implicara pagar costos personales y profesionales.