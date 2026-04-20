Murió Luis Brandoni a los 86 años

Dueño de una versatilidad única, su carrera abarcó desde los clásicos del teatro nacional hasta hitos del cine como "La Patagonia rebelde", "Esperando la carroza" —donde inmortalizó frases que hoy son parte del habla popular— y la más reciente "La odisea de los giles".

Sin embargo, su legado trasciende las tablas y las pantallas. Brandoni fue un ferviente defensor de los derechos de sus colegas, desempeñándose como Secretario General de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, un rol que ejerció con valentía durante los años más oscuros del país.

Además, su compromiso político lo llevó al actor a ocupar una banca como diputado nacional, manteniendo siempre una voz activa y firme en la vida pública argentina. Con su partida, se cierra un capítulo dorado de la escena nacional, dejando una huella imborrable en cada escenario que pisó.