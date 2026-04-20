Murió Luis Brandoni a los 86 años
El emblemático actor de cine, teatro y televisión falleció este domingo. La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg.
La cultura argentina se encuentra de luto tras confirmarse este domingo por la noche el fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años, emplemático actor de cine, teatro y televisión.
El prestigioso artista se encontraba internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Güemes, donde permanecía bajo observación debido a un hematoma provocado por una caída accidental sufrida en su domicilio.
La triste noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, quien lo despidió con sentidas palabras. “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, lamentó.
Luis Brandoni, un actor de raza y compromiso ciudadano
Nacido en 1940, Luis Brandoni no fue solo un intérprete, sino un pilar fundamental de la identidad artística del país.
Dueño de una versatilidad única, su carrera abarcó desde los clásicos del teatro nacional hasta hitos del cine como "La Patagonia rebelde", "Esperando la carroza" —donde inmortalizó frases que hoy son parte del habla popular— y la más reciente "La odisea de los giles".
Sin embargo, su legado trasciende las tablas y las pantallas. Brandoni fue un ferviente defensor de los derechos de sus colegas, desempeñándose como Secretario General de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, un rol que ejerció con valentía durante los años más oscuros del país.
Además, su compromiso político lo llevó al actor a ocupar una banca como diputado nacional, manteniendo siempre una voz activa y firme en la vida pública argentina. Con su partida, se cierra un capítulo dorado de la escena nacional, dejando una huella imborrable en cada escenario que pisó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario