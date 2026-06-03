Escándalo en los Premios Sur 2026: abuchearon a Mariano Cohn y Gastón Duprat durante el homenaje a Luis Brandoni

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El momento generó sorpresa incluso entre algunos invitados, ya que el homenaje no figuraba en el programa oficial de la ceremonia y había sido presentado como uno de los segmentos emotivos de la noche. Pese al incómodo episodio, el tributo continuó con imágenes de la carrera del actor y una escena de Mi obra maestra, que volvió a despertar aplausos y emoción entre los presentes.

Más tarde, el productor Matías Mosteirín aclaró que los silbidos no habían sido dirigidos contra Brandoni sino contra las declaraciones de los directores. En la misma línea, Saula Benavente, pareja del actor en sus últimos años, sostuvo que el artista “estaba acostumbrado a recibir críticas desde distintos sectores”.

La gala dejó en evidencia, una vez más, la fuerte grieta que atraviesa al ambiente cultural argentino. Y aunque el desacuerdo forma parte del debate público, no pasó inadvertido que algunos eligieran responder con abucheos en medio de un homenaje dedicado a una figura histórica del espectáculo nacional.