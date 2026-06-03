Escándalo en los Premios Sur 2026: abuchearon a Mariano Cohn y Gastón Duprat durante el homenaje a Luis Brandoni
Los directores fueron abucheados en plena gala tras hacer comentarios políticos durante el tributo al histórico actor.
La ceremonia de los Premios Sur 2026 tuvo un momento de máxima tensión cuando Mariano Cohn y Gastón Duprat fueron silbados y abucheados durante el homenaje a Luis Brandoni.
La situación ocurrió en el Teatro Presidente Alvear, en una gala marcada por fuertes discursos sobre la crisis del cine argentino y el debate por el financiamiento cultural. En ese contexto, el reconocimiento al histórico actor terminó generando uno de los episodios más incómodos de la noche.
Cohn y Duprat, quienes trabajaron con Brandoni en proyectos como Mi obra maestra y Nada, subieron al escenario para dedicarle unas palabras. Pero el clima cambió rápidamente cuando comenzaron a hablar de la relación del actor con distintos gobiernos y del lugar que ocupó dentro de la industria audiovisual argentina.
Según trascendió, los realizadores mencionaron que Brandoni “fue perseguido por el peronismo” y deslizaron que durante los años del kirchnerismo tuvo menos oportunidades laborales por sus posiciones políticas. Fue ahí cuando desde distintos sectores de la sala empezaron a escucharse silbidos y abucheos.
El momento generó sorpresa incluso entre algunos invitados, ya que el homenaje no figuraba en el programa oficial de la ceremonia y había sido presentado como uno de los segmentos emotivos de la noche. Pese al incómodo episodio, el tributo continuó con imágenes de la carrera del actor y una escena de Mi obra maestra, que volvió a despertar aplausos y emoción entre los presentes.
Más tarde, el productor Matías Mosteirín aclaró que los silbidos no habían sido dirigidos contra Brandoni sino contra las declaraciones de los directores. En la misma línea, Saula Benavente, pareja del actor en sus últimos años, sostuvo que el artista “estaba acostumbrado a recibir críticas desde distintos sectores”.
La gala dejó en evidencia, una vez más, la fuerte grieta que atraviesa al ambiente cultural argentino. Y aunque el desacuerdo forma parte del debate público, no pasó inadvertido que algunos eligieran responder con abucheos en medio de un homenaje dedicado a una figura histórica del espectáculo nacional.
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