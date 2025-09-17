Luis Caputo acusó a Emiliano Yacobitti de cobrar una fortuna y el vicerrector de la UBA mostró su recibo de sueldo: "Mala persona"

Ante esto, el propio Yacobitti salió a desmentir al ministro, lo señaló por no corroborar la información y además publicó sus dos recibos de sueldo.

“Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada”, lanzó junto a los recibos, ambos correspondientes al mes de agosto de 2025.

El primer recibo de sueldo de Yacobitti es por el cargo de Profesor Titular a tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En el documento se registra un sueldo básico de $345.020,56, a los que se le agregan $276.016,45 por antigüedad, $35 en concepto de ayuda social y $6.250 en remuneración especial. La suma total de haberes alcanza los $627.322,01, a lo que se descuentan $166.231,06, resultando en un neto a cobrar de $461.090,95.

En tanto, el segundo recibo de sueldo de Yacobitti es por el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en el Rectorado y Consejo Superior.

Allí se detalla un sueldo básico de $1.380.083,55, más $1.104.066,84 por antigüedad, una ayuda social de $245 y una remuneración especial de $25.000. En total, los haberes suman $2.509.395,39, de los cuales, tras aplicarse descuentos por $691.644,05, el monto neto acreditado asciende a $1.817.751,34.

Horas después del cruce, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, aseguró en redes sociales que 14 rectores percibían un sueldo de entre 8 y 18 millones de pesos, aunque no dio sus nombres.

“Los rectores se vienen asignando a sí mismos aumentos por encima de la inflación. Desvían fondos de otras áreas para mejorar su propio sueldo y después se quejan en televisión de los sueldos de los demás”, sostuvo además en declaraciones radiales y denunció: “La gran mayoría de los rectores, estamos hablando de 45 sobre 65, están en la banda entre los 10 y los 15 millones de pesos”.