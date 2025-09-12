Para Luis Caputo, "se están sobredimensionando las elecciones"

Dijo que “en lo político se tomó nota y en 24 horas se puso al hombro el tema", al referirse a la conformación de las distintas “mesas” instrumentadas por Javier Milei, que en concreto no representan ningún cambio en el errático rumbo político y económico del Gobierno.

En cuanto a la relación con los mandatarios provinciales afines a la gestión libertaria, Caputo declaró: “Soy súper optimista, porque tenemos excelente relación con los gobernadores. Es cuestión simplemente de ponerse de acuerdo. Así como hay algunos que quieren que la cosa vaya mal, hay un grupo no menor de gobernadores que quieren que las cosas salgan bien”.

“Es muy importante participar en esta mesa, porque la realidad es que, para lo que hemos venido, que es a implementar todas las reformas que el país necesita y que nadie se animó a hacer por tantas décadas en lo fiscal, monetario y cambiario... Pero viene también lo tributario, laboral y posteriormente lo previsional”, indicó.

Tras lo cual el titular del Palacio de Hacienda dijo que “si queremos seguir como queremos, en esta línea de reformas, que insisto es para lo que vinimos, necesitamos más gobernabilidad”, concluyó, para lo cual requeriría el respaldo de la sociedad, por un lado, y de la mayoría de los gobernadores y el Congreso, por el otro.

Sin embargo, Milei asestó este jueves un duro golpe a cualquier tipo de acuerdo con la mayoría del electorado y de los mandatarios provinciales, al emitir tres nuevos vetos a leyes votadas por los legisladores: la Emergencia del Hospital Garrahan, el Financiamiento Universitario y el giro automático de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).