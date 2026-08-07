Luis Caputo recula en chancletas: "Jamás dije tarados a los industriales"
Ante las críticas generalizadas, especialmente desde la industria, el ministro de Economía tuvo que “aclarar” sus dichos sobre quienes reclaman por el alicaído sector manufacturero.
Luego del repudio generalizado, incluidos de los industriales más importantes y desde el sector de las pymes, Luis Caputo decidió contextualizar sus dichos sobre quienes piden por el sector industrial argentino, que se encuentra en una situación crítica debido a las políticas implementadas por el Gobierno Nacional.
Como se sabe, la industria atraviesa un complicado escenario, con una caída interanual del 1,8% en junio de 2026 y un retroceso del 3% en el primer semestre, acumulando un largo periodo de contracción en el empleo gracias a la caída de la producción manufacturera, según denunció la Unión Industrial Argentina (UIA).
Sin embargo, ante los reclamos del sector en el que ya se habla de “industricidio”, el ministro de Economía trató de “tarados” a quienes piden políticas que frenen la caída. “Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios”, dijo Caputo esta semana durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa.
Fue, entre otros, el titular de la UIA, Martín Rapallini, quien dijo que el sector no busca favoritismos sino competir en igualdad de condiciones, reclamando al Gobierno una mayor valoración para los empresarios que invierten, innovan y exportan desde la Argentina.
Por esa razón, ahora Caputo decidió recular al asegurar en redes sociales que “jamás dije tarados a los industriales”, aclarando que se refirió “a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit”.
“Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”, escribió el titular del Palacio de Hacienda al republicar un texto de su viceministro, José Luis Daza.
La publicación del viceministro Daza
El economista chileno José Luis Daza escribió en X que entre 2012 y 2023 en la Argentina se intentó “ayudar” a la industria a cambio de castigar a toda la economía, obteniendo como resultado una caída del 9,6% en la producción industrial, según precisó el viceministro.
“Lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política proindustria”, indicó, aclarando que lo que “Caputo sostuvo que entre 2012 y 2023 en Argentina se castigó a toda la economía, especialmente al campo y a los consumidores, para supuestamente 'ayudar' a la industria”.
Y continuó: “Argentina aplicó algunas de las formas más extremas de proteccionismo. Se aisló del mundo y distorsionó completamente el sistema de precios con subsidios, impuestos y un conjunto de políticas que generaron déficits, inflación, brecha cambiaria y estancamiento. Nos convertimos en una de las economías más cerradas del mundo para, supuestamente, 'ayudar a la industria'. ¿El resultado? La producción industrial cayó 9,6%!!!", sostuvo.
Además señaló: "Toto y todo el equipo económico somos proindustria: una industria eficiente, competitiva, dinámica, que crezca aprovechando sus ventajas comparativas y las oportunidades que ofrece el mundo. Somos proindustria, procampo, prominería, pro todos los sectores. Somos promercado!”
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