Luis Caputo recula en chancletas: "Jamás dije tarados a los industriales"

“Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”, escribió el titular del Palacio de Hacienda al republicar un texto de su viceministro, José Luis Daza.

La publicación de Luis Caputo en X.

La publicación del viceministro Daza

El economista chileno José Luis Daza escribió en X que entre 2012 y 2023 en la Argentina se intentó “ayudar” a la industria a cambio de castigar a toda la economía, obteniendo como resultado una caída del 9,6% en la producción industrial, según precisó el viceministro.

“Lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política proindustria”, indicó, aclarando que lo que “Caputo sostuvo que entre 2012 y 2023 en Argentina se castigó a toda la economía, especialmente al campo y a los consumidores, para supuestamente 'ayudar' a la industria”.

Y continuó: “Argentina aplicó algunas de las formas más extremas de proteccionismo. Se aisló del mundo y distorsionó completamente el sistema de precios con subsidios, impuestos y un conjunto de políticas que generaron déficits, inflación, brecha cambiaria y estancamiento. Nos convertimos en una de las economías más cerradas del mundo para, supuestamente, 'ayudar a la industria'. ¿El resultado? La producción industrial cayó 9,6%!!!", sostuvo.

Además señaló: "Toto y todo el equipo económico somos proindustria: una industria eficiente, competitiva, dinámica, que crezca aprovechando sus ventajas comparativas y las oportunidades que ofrece el mundo. Somos proindustria, procampo, prominería, pro todos los sectores. Somos promercado!”