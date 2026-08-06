La respuesta de la UIA a Luis Caputo tras calificar de "tarados" a quienes defienden a la Industria

Y remarcó que la UIA publicó un análisis comparativo sobre la presión tributaria que recae sobre los productores argentinos en donde se detectó que es del 52%, récord a nivel mundial. Como ejemplo, puso a los derechos de exportaciones que se cobran cuando en otros países hoy se está subsidiando a la industría.

“Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, insistió Rappallini quien además advirtió que la industria es fundamental para el desarrollo y para tener una Argentina ordenada con baja de la inflación. Recordó en ese sentido que "la industria genera el 18% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, mantiene el 20% del empleo y aporta el 27% de la recaudación impositiva, es decir que por cada 100 pesos que produce la economía argentina, la industria genera 18 pesos. Sin embargo, de cada 100 pesos que recaudan los impuestos, la industria aporta 27 pesos. Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”.

Y sentenció, lapidario, que "las ideas hay que debatirlas, y a las personas hay que respetarlas. Creo que hay que tener un clima de respeto para poder debatir estos problemas".