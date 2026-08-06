La respuesta de la UIA a Luis Caputo tras calificar de "tarados" a quienes defienden a la Industria
Ya sin poder discutir argumentos, Luis Caputo eligió la descalificación para atacar a quienes advierten por las duras consecuencias del modelo libertario.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió este jueves al ministro de Economía, Luis Caputo, quien ayer calificó de "tarados" a quienes reclaman medidas para proteger la Industria que viene padeciendo las políticas económicas implementadas desde la Casa Rosada y que ya provocaron el cierre de 30 mil empresas y la destrucción de cerca de 300 mil puestos de trabajo.
Tras el exabrupto, uno más, de Caputo, Rappallini advirtió que es momento de empezar a valorar a los industriales que invierten en el país y sostuvo que defender la industria no es incompatible con la estabilidad macroeconómica que busca el Gobierno.
“No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía”, afirmó Rappallini en diálogo con Radio Mitre.
El cruce entre el ministro Caputo y el titular de la UIA suma un nuevo ingrediente a la tensión vigente entre el Gobierno libertario que apuesta a liberar todas las importaciones y el sector manufacturero, en medio de una discusión sobre el rumbo de la política industrial y las condiciones de competitividad en la Argentina.
Rappallini aclaró que la defensa del sector industrial se basa en la búsqueda de condiciones equitativas de competitividad. “Venimos planteando los problemas que afectan a esta competitividad, que son los problemas impositivos, laborales, de infraestructura, de financiamiento, la competencia desleal que está impactando fuertemente, el bajo consumo y la caída de actividad en muchos de los sectores industriales. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, lo que defendemos es que queremos tener las mismas condiciones para competir”, sostuvo el dirigente.
Y remarcó que la UIA publicó un análisis comparativo sobre la presión tributaria que recae sobre los productores argentinos en donde se detectó que es del 52%, récord a nivel mundial. Como ejemplo, puso a los derechos de exportaciones que se cobran cuando en otros países hoy se está subsidiando a la industría.
“Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, insistió Rappallini quien además advirtió que la industria es fundamental para el desarrollo y para tener una Argentina ordenada con baja de la inflación. Recordó en ese sentido que "la industria genera el 18% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, mantiene el 20% del empleo y aporta el 27% de la recaudación impositiva, es decir que por cada 100 pesos que produce la economía argentina, la industria genera 18 pesos. Sin embargo, de cada 100 pesos que recaudan los impuestos, la industria aporta 27 pesos. Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”.
Y sentenció, lapidario, que "las ideas hay que debatirlas, y a las personas hay que respetarlas. Creo que hay que tener un clima de respeto para poder debatir estos problemas".
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