El presidente del Banco Central descartó auxiliar a las familias en mora: "No preocupa"

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones”, señaló, agregando que “seguimos viendo esto como una conversación entre privados", aseveró el funcionario.

Además dijo que “en la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”, añadiendo que la propia banca comercial prefiere resolver la problemática de la morosidad bajo sus propias condiciones. "Lo que escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos", subrayó Bausili.

En línea con las políticas de Luis Caputo

Ministro Luis Caputo.

Las definiciones de Santiago Bausili van en línea con las del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había descartado una eventual ayuda oficial para las personas y familias que, a raíz de las políticas socioeconómicas implementadas por el Gobierno, han caído en la morosidad.

Como el presidente del Central ahora, el titular del Palacio de Hacienda se había mostrado optimista en cuanto a la evolución del crédito y la mora, considerando los medios que las entidades financieras están llevando adelante para recuperar esos créditos.

Para Caputo, el nivel de morosidad de los usuarios financieros tenderá a la baja en los próximos meses debido a que las propias entidades bancarias "están haciendo un esfuerzo y están refinanciando las deudas a tasas mucho más bajas y en plazos mucho más largos".