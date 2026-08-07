El presidente del Banco Central descartó auxiliar a las familias en mora: "No preocupa"
Las altísimas tasas de morosidad con bancos y billeteras por parte de los argentinos es, para Santiago Bausili, “una conversación entre privados” en la que el Estado no intervendrá.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, presentó este jueves el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al segundo trimestre de 2026, mediante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el vice de la entidad, Vladimir Werning.
En ese marco fue consultado sobre eventuales rescates a personas y familias que incurren en mora en el pago de préstamos y créditos con bancos, billeteras virtuales y tarjetas emitidas por entidades y centros de compras como supermercados.
Según las estimaciones más serias, supera el 17% la tasa de mora de las deudas de personas físicas en junio último, pero entre personas menores de 35 años esa tasa es superior al 25% y, según el tipo de acreedor, alcanzan picos de hasta el 50%.
A pesar de la magnitud del problema social, Bausili descartó categóricamente la implementación de algún programa estatal de auxilio para los argentinos que registran moras en sus compromisos financieros.
Luego de asegurar que la morosidad “está en niveles normales” y que “no preocupa” al Gobierno porque se trata de “un proceso dinámico en el que las deudas se refinancian a lo largo del tiempo”, el titular del Central dijo que es nada más que “una conversación entre privados”.
“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones”, señaló, agregando que “seguimos viendo esto como una conversación entre privados", aseveró el funcionario.
Además dijo que “en la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”, añadiendo que la propia banca comercial prefiere resolver la problemática de la morosidad bajo sus propias condiciones. "Lo que escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos", subrayó Bausili.
En línea con las políticas de Luis Caputo
Las definiciones de Santiago Bausili van en línea con las del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había descartado una eventual ayuda oficial para las personas y familias que, a raíz de las políticas socioeconómicas implementadas por el Gobierno, han caído en la morosidad.
Como el presidente del Central ahora, el titular del Palacio de Hacienda se había mostrado optimista en cuanto a la evolución del crédito y la mora, considerando los medios que las entidades financieras están llevando adelante para recuperar esos créditos.
Para Caputo, el nivel de morosidad de los usuarios financieros tenderá a la baja en los próximos meses debido a que las propias entidades bancarias "están haciendo un esfuerzo y están refinanciando las deudas a tasas mucho más bajas y en plazos mucho más largos".
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