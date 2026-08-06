Acorralado por las estadísticas, Luis Caputo calificó de "tarados" a quienes reclaman cuidar la industria

Caputo también aprovechó el espacio para hablar del dólar, que actualmente cotiza en términos reales en su nivel más bajo desde 2017. “Lo expliqué hasta el hartazgo: si la competitividad dependiera de una devaluación, seríamos la economía más competitiva de la galaxia”, acotó. Por esa razón, señaló que la competitividad depende de la baja de impuestos, de que haya desregulaciones, de la baja del costo financiero y de que el riesgo país descomprima.

“Si tuviéramos el riesgo país como el gobierno anterior, donde los productores de Vaca Muerta para financiar los proyectos billonarios tendrían que fondearse a una tasa del 14% anual en dólares en vez del 7%, seguramente las inversiones no serían rentables y no estarían sucediendo. Para que se entienda por qué es importante la baja del riesgo país, es más inversión en energía o minería, los sectores que generan los dólares para que haya estabilidad cambiaria y se puedan disponer de los dólares para comprar, importar, hacer lo que quieran sin que eso genere una disrupción”, señaló.