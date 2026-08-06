Acorralado por las estadísticas, Luis Caputo calificó de "tarados" a quienes reclaman cuidar la industria
Ya carentes de argumentos, a Javier Milei y Luis Caputo solo les queda la descalificación de sus críticos para intentar sostener el maltrecho relato libertario.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei más 30 mil empresas, la mayor parte de ellas PyMEs, tuvieron que bajar sus persianas definitivamente y se destruyeron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales al mismo tiempo que creció la informalidad y la precarización laboral. A pesar de la contundencia de las estadísticas, el mandatario libertario y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en desconocer la magnitud de la crisis que sus políticas económicas están generando.
Ya vacío de argumentos para intentar sostener un relato triunfalista sobre la marcha de la economía que la realidad del día a día, que los bolsillos de los trabajadores y que el pulso de la calle se encargan en desmentir a cada paso, a Caputo no le quedó ya más opción que apelar a la descalificación.
Caputo volvió a defender el miércoles su más que maltrecho programa económico e insisitió en que la recuperación, que sigue sin llegar mientras van corriendo cada vez más hacia adelante la zanahoria, estará impulsada por los únicos tres sectores que generan divisas (Minería, Energía y Agro), cuyos efectos terminarán, insiste, derramándose al conjunto de la economía.
Así lo aseguró en el marco de un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. "Que crezcan cuatro sectores es fundamental porque son los generadores de dólares que hacen a la estabilidad macroeconómica. Que a estos sectores les vaya bien ayuda al resto; no los perjudica. Solo mirando el agro y la minería, con las inversiones que fueron aprobadas (en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, el RIGI), el flujo de dólares va a ser cada vez mayor. Esto es imprescindible en este país, porque recuerden que venimos de un esquema que le hizo creer a la gente que en la Argentina no había dólares. Y no es que no haya, es que no generaste los incentivos para los que lo generaban", sostuvo.
Y atacó a quienes defienden la industria, una de las principales víctimas del modelo libertario. "Para todos los tarados que hablan de la industria", disparó el ministro de Economía.
Caputo también aprovechó el espacio para hablar del dólar, que actualmente cotiza en términos reales en su nivel más bajo desde 2017. “Lo expliqué hasta el hartazgo: si la competitividad dependiera de una devaluación, seríamos la economía más competitiva de la galaxia”, acotó. Por esa razón, señaló que la competitividad depende de la baja de impuestos, de que haya desregulaciones, de la baja del costo financiero y de que el riesgo país descomprima.
“Si tuviéramos el riesgo país como el gobierno anterior, donde los productores de Vaca Muerta para financiar los proyectos billonarios tendrían que fondearse a una tasa del 14% anual en dólares en vez del 7%, seguramente las inversiones no serían rentables y no estarían sucediendo. Para que se entienda por qué es importante la baja del riesgo país, es más inversión en energía o minería, los sectores que generan los dólares para que haya estabilidad cambiaria y se puedan disponer de los dólares para comprar, importar, hacer lo que quieran sin que eso genere una disrupción”, señaló.
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