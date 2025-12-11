Luis Juez rompió con el PRO y se unió a un interbloque libertario en el Senado
El senador formó un monobloque del Frente Cívico con la idea de trasladar la alianza de Córdoba al ámbito nacional.
El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, confirmó su salida del PRO para para conformar el monobloque Frente Cívico, que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza en el Senado. De esta forma, el oficialismo pasará a tener 21 integrantes, siendo la segunda minoría.
Juez comunicó su decisión a las autoridades de la Cámara alta el martes, cuando abandonó el Frente PRO y anunció la creación de un monobloque con el sello del Frente Cívico de Córdoba. La determinación habría sido comunicada ese mismo día a la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo.
“Vamos a trasladar la alianza que tenemos en Córdoba al funcionamiento en el Senado. La idea es continuar en el ámbito parlamentario la conformación de la alianza que tenemos en Córdoba”, explicó Juez al diario La Voz.
Juez tiene mandato en el Senado hasta el 2027 motivo por el cual, si bien aportó su estructura partidaria para la campaña de La Libertad Avanza, decidió no competir por una banca. La idea del legislador sería volver a competir por la gobernación de Córdoba.
Luis Juez ya se había postulado como candidato a gobernador de Córdoba en dos oportunidades: la primera fue en 2007, cuando perdió ante Juan Schiaretti del Partido Justicialista, y la segunda fue en 2011, cuando también perdió, en esa oportunidad, ante José Manuel De la Sota.
La salida de Juez del PRO no solo tendría que ver con el futuro de su propia carrera política sino también con las constantes diferencias que tuvo con Mauricio Macri, líder del partido amarillo.
Tras el alejamiento de Juez, el bloque del PRO queda reducido a apenas tres miembros: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.
Por el contrario, el interbloque del oficialismo contará con 21 miembros. Resta que Enzo Fullone jure como senador en reemplazo de la rionegrina Lorena Villaverde, quien renunció a su banca y seguirá dos años más como diputada tras el escándalo por su presunto vínculo con el narcotráfico.
Fuentes legislativas indicaron Fullone asumirá la banca en la próxima sesión, una jornada que estará marcada por la lucha del oficialismo aspira a aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario