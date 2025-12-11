Luis Juez rompió con el PRO y se unió a un interbloque libertario en el Senado

La salida de Juez del PRO no solo tendría que ver con el futuro de su propia carrera política sino también con las constantes diferencias que tuvo con Mauricio Macri, líder del partido amarillo.

Tras el alejamiento de Juez, el bloque del PRO queda reducido a apenas tres miembros: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Por el contrario, el interbloque del oficialismo contará con 21 miembros. Resta que Enzo Fullone jure como senador en reemplazo de la rionegrina Lorena Villaverde, quien renunció a su banca y seguirá dos años más como diputada tras el escándalo por su presunto vínculo con el narcotráfico.

Fuentes legislativas indicaron Fullone asumirá la banca en la próxima sesión, una jornada que estará marcada por la lucha del oficialismo aspira a aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.