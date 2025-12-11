Leila Gianni rompió con La Libertad Avanza y se pasó al PRO en La Matanza
La concejal fue apartada del partido por conformar otro bloque luego de asumir.
Leila Gianni fue apartada de La Libertad Avanza en La Matanza tras conformar un bloque el mismo día que asumió su banca como concejal de ese partido bonaerense. La decisión fue anunciada desde el espacio libertario con un contundente comunicado.
"Desde La Libertad Avanza La Matanza comunicamos oficialmente que la concejal Leila Gianni no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio, luego de su decisión deliberada de romper el bloque el mismo día de asumir la banca obtenida con los votos de los vecinos", expresaron a través de un comunicado de la filial del partido de Milei en la tercera sección.
Según trascendió, todo sucedió porque, luego de la jura como concejal, Gianni decidió conformar un nuevo espacio llamado “Alianza Libertad Republicana” junto a Hernán Finocchiaro, Javier Ferreyra - cercanos a Cristian Ritondo - y Ricardo Lococco.
"Dicho accionar fue consciente y planificado, con la intención de generar división interna, quedando así demostrado que no existió compromiso real con nuestras ideas ni respeto por el mandato de las urnas", expresaron desde La Libertad Avanza de La Matanza.
Al parecer, todo sucedió debido a que Gianni, que encabezó la lista de La Libertad Avanza, mantenía diferencias con Luis Ontiveros, dirigente de confianza de Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
De todas formas, en el comunicado de LLA local también remarcaron que Gianni “no posee domicilio en La Matanza y su paso por este espacio fue meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”.
“Estas conductas no representan ni representaron jamás a La Libertad Avanza”, enfatizaron.
“Como bloque seguiremos trabajando unidos, con responsabilidad, sin especulaciones y defendiendo los valores de la libertad. Por ello, reafirmamos que La Libertad Avanza La Matanza mantiene su cohesión, su rumbo y su compromiso con todos los matanceros. Nada desviará nuestro trabajo ni nuestros principios", concluye el comunicado.
