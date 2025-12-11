Una vedette afirmó que Soledad Pastorutti se "sobrepasó" con su marido: la respuesta de la artista

La respuesta de la Sole a la vedette

Desde el móvil televisivo se comunicaron con La Sole, quien eligió contestar sin rodeos. Con una mezcla de sorpresa e ironía, la artista se desmarcó por completo de la denuncia: “No sé qué flasheó, pero ya nada me sorprende en este mundo”, dijo. También contó cómo se enteró de la acusación: “Yo estaba con mi marido mirando la tele cuando miré el titular. Realmente no lo podía creer. Cuando las cosas no son verdad, no hace ni falta aclarar. El fin de eso es que hablemos del tema”.