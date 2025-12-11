Una vedette afirmó que Soledad Pastorutti se "sobrepasó" con su marido: la respuesta de la artista
Tras ser consultada por Puro Show (El Trece), la reconocida cantante respondió sin filtros y desestimó la denuncia: “No sé qué flasheó”.
La controversia estalló luego de que Vanesa Carbone, figura del ambiente artístico, utilizara sus redes para lanzar un fuerte reclamo contra Soledad Pastorutti -más conocida como "la Sole"-, a quien señaló por supuestas actitudes impropias hacia su esposo durante su participación en La Voz Argentina. La vedette aseguró que la artista “no es lo que aparenta” y calificó lo ocurrido como acoso.
En Puro Show (El Trece) repasaron el hilo completo de la acusación y ampliaron lo que Carbone publicó en Instagram. De acuerdo con su relato, la cantante habría pronunciado comentarios personales fuera de lugar, muy lejos de una devolución profesional. En su mensaje, Carbone cuestionó sin vueltas: “Si esto hubiera sido de un hombre a una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso”.
La respuesta de la Sole a la vedette
Desde el móvil televisivo se comunicaron con La Sole, quien eligió contestar sin rodeos. Con una mezcla de sorpresa e ironía, la artista se desmarcó por completo de la denuncia: “No sé qué flasheó, pero ya nada me sorprende en este mundo”, dijo. También contó cómo se enteró de la acusación: “Yo estaba con mi marido mirando la tele cuando miré el titular. Realmente no lo podía creer. Cuando las cosas no son verdad, no hace ni falta aclarar. El fin de eso es que hablemos del tema”.
Consultada sobre una posible acción legal, la cantante lo descartó categóricamente: “Jamás perdería el tiempo con eso”. Además, aclaró que no mantiene ningún vínculo con los Carbone: “No hablé con ellos porque no tengo ni relación… hay cosas a las que es mejor no darles entidad… no pasa nada”.
Carbone, mientras tanto, reforzó su postura con más acusaciones: “Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que en teoría representa la imagen familiar argentina se desubicó día tras día con mi esposo”. Aseguró que “no eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales fuera de lugar” y que varios ocurrieron frente a su hija menor: “La presencia de la nena no fue un límite para esta mujer”.
