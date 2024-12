Luis Juez se sumó al kirchnerismo para pedir la expulsión de Edgardo Kueider: "Balazo en la cabeza..."

En declaraciones radiales, Juez consideró que “la política todavía no tomó magnitud de la gravedad de lo que estamos viviendo… Fue un balazo en la cabeza para la credibilidad de Senado”, aseguró sobre la situación protagonizada por el entrerriano, aliado del Gobierno en la cámara alta.

“Espero que estemos a la altura de las circunstancias cuando tengamos que tomar una decisión”, añadió, señalando que está en conversaciones con sus colegas de bloque y de otras bancadas sobre el pedido de sesión especial del kirchnerismo para expulsar a Kueider.

senador kueider.jpg El senador Edgardo Kueider está detenido con prisión domiciliaria en Paraguay, acusado de lavado de dinero.

“No me importa si perdemos la mayoría ni quién lo va a reemplazar. Lo que hizo Kueider nos lastima enormemente y no tiene que haber especulación con este tema. En estas cosas no podemos regalarle las banderas de la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Sentenciando que “con Kueider soy terminante. El problema de la Argentina no es ideológico, es de valores. No me importa cómo piense quien lo reemplace a Kueider: no quiero que sea corrupto”, subrayó.

Y completó: “No le podemos regalar a los bandidos banderas que no sienten, como pasó con Alberto que se llenaba la boca hablando de género y terminó siendo un golpeador de mierda… Yo le diría al presidente Javier Milei que en esto no puede ceder”.