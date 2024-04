Luis Juez cruzó a Martín Lousteau por la suba de las dietas: "Que se haga vocero de Milei"

"Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente. Cobraba la tercera parte que Adorni y menos que los directores nacionales. No me parece bien", dijo el presidente de la UCR.

Qué le dijo Luis Juez a Martín Lousteau por la suba de las dietas

Al ser consultado sobre las declaraciones de Lousteau acerca de que un senador está "cobrando menos que un tuitero del Presidente", el cordobés recogió el guante: "Bueno, entonces que se haga tuitero de Milei o que le quite el lugar a Adorni y se convierta en vocero del Presidente, pero de esta forma, con esta oscuridad, con esta falta de transparencia no es la forma".

"Si hay senadores que entienden que hay que dar ese debate, hay que darlo a plena luz del día y sin ningún tipo de situación que llame a sorpresa, con claridad absoluta. Lo del otro día fue verdaderamente vergonzoso, bochornoso", apuntó Juez en declaraciones radiales.

"No es la forma con la que nosotros podemos tener autoridad para pararnos frente a los problemas que vive la argentina.Yo no me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor", sentenció Juez, quien dijo ser "bocón" pero no "un ladrón".

En esa línea, el senador continuó: "Si quieren discutir muchachos, les voy a dar la oportunidad la próxima sesión. Vamos a plantear un proyecto, probamos con el proyecto del bloque nuestro, vamos de cero y si se quieren tomar 4 horas o 10 horas para discutir el tema, que cada uno diga ahí lo que tiene que decir y no como el otro día en 90 segundos".

El controversial aumento, que se aprobó este jueves, establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Según confiaron desde un despacho a este medio, la pretensión inicial apuntaba a una mayor cantidad de módulos.

Para Juez, "en el momento que está viviendo Argentina es absolutamente inoportuno" que los senadores aumenten su sueldo. "No me parece justo que en el medio de una crisis como la que estamos viviendo, nosotros en 90 segundos nos dupliquemos el sueldo. Me parece vergonzoso y lo digo con todas las letras", fustigó.

Respecto de las críticas que le realizan por no haberse manifestado en contra de recibir el aumento, el dirigente cordobés retrucó: "Es una interpretación estúpida, mentirosa, absolutamente falaz. Si el Presidente del cuerpo dice que los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano y yo no la levanto...En el Senado las cosas funcionan así: cuando la votación es nominal, es el tablero, cuando la votación es a mano alzada, el que levanta la mano está asintiendo y el que no levanta la mano no lo está haciendo".

"No podemos estar en esas discusiones estúpidas. A mí no me van a venir a poner en el pelotón de los felpudos mágicos. Claramente no hay un solo senador en el Senado de la Argentina que diga que Luis Juez estaba de acuerdo. No hay un senador, que si me conoce a mí o alguna vez se cruzó conmigo, pueda decir que yo pueda consentir una locura de esas", subrayó.