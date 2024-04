Así defendió Martín Lousteau el aumento a los senadores: "Menos que un tuitero"

“El proyecto lo firmaron todos los bloques”, aclaró Lousteau, dando por tierra con lo argumentado por Javier Milei, quien dijo que los senadores oficialistas de La Libertad Avanza no habían aprobado la iniciativa.

“Cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria. Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto”, explicó.

“Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’ o ‘quiero abstenerme’ o pedir permiso. Y nadie hizo eso. Fue acordado previamente por todos. Yo no hago nada disimulado”, sentenció el radical.

Y añadió en declaraciones radiales: “Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente, la tercera parte que Adorni, menos que los directores nacionales... Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir”, señaló.

Agregando que “a mí no me parece bien que el vocero del Presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”, finalizó Lousteau.